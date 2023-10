Hamarosan a kisbefektetők is részesedhetnek a Shrek film zenéje után befolyó jogdíjakból, ugyanis a Public nevű platform piacra dobja az ezen jogdíjakból készült befektetési termékeket. A kereskedés csütörtökön veszi kezdetét és a vásárlók negyedévente kapják meg a rájuk eső részletet a jogdíjakból, ami a Public szerint évesítve 8 százalék feletti hozamot generált tavaly és tavalyelőtt.

A 768 számból álló katalógus bevételt generál a Shrek filmek vetítései után éppúgy, mint akkor, ha egy vidámparkban hangzik el a film zenéje. Ugyanakkor

a kínált katalógusból olyan, a filmeket meghatározó számok hiányoznak, mint az All Star a Smash Mouth-tól vagy épp a Hallelujaj Rufus Wainwrighttól.

Fotó: Shutterstock

A zenék után járó jogdíjak a legújabb megoldás a Public részéről arra, hogy a kisbefektetőknek is elérhetővé tegyen olyan alternatív befektetéseket, mint a kockázati tőke vagy a művészeti alkotások – írja a The Wall Street Journal. Ahogy a lapnak Keith Marshall, a Public alternatív részlegének vezetője elmondta, a legtöbb ember nem tud több millió dolláros zenei jogdíjakat vásárolni.

A Shrek zenéjének egy töredékét azonban már 10 dollárér piacra dobja a Public, mely 88 970 részre osztotta a katalógust, melyet a Royalty Exchange nevű, jogdíjakra szakosodott piactéren vásárolt meg, miután a filmzenét szerző Harry Gregson-Williams eladta a jogait. A befektetési platform piacot, egyfajta tőzsdét is biztosít a jogok kereskedéséhez, ahol a likviditás a befektetői érdeklődés függvénye lesz. A vállalkozás tervei között szerepel, hogy más zenei jogokból is értékpapírokat hozzon létre és az ötlettel más startupok is próbálkoznak.

A zenei jogok piaca jelentősen bővült a streamingnek köszönhetően, így

tavaly az Egyesült Államokban már a hetedik éve nőtt a jogokhoz köthető bevétel, elérve a 15,9 milliárd dolláros értéket

az Amerikai Hanglemezipari Szövetség (RIAA) adatai szerint. A bevétel 84 százaléka a streaming felől érkezett.

Befektetésként a zenei jogok azért lehetnek érdekesek, mert azok kevésbé mutatnak korrelációt más pénzügyi eszközökkel, így alkalmasak a hagyományos részvény- és kötvényportfóliók diverzifikálására is. Ugyanakkor a jelenlegi magas kamatkörnyezet mellett azok vonzereje csökkenőben van, hiszen számos, a készpénzhez hasonló befektetés is képes 5 százalék körüli hozamot generálni a tengerentúlon, viszonylag kis kockázat mellett. A dalok után befolyó jogdíjak azok népszerűségének csökkenésével szintén apadhatnak.

A Hipgnosis Songs Fund, mely többek között Shakira vagy a Red Hot Chili Peppers jogait birtokolja, és melynek részvényeit a londoni tőzsdén jegyzik, idén 11 százalékot vesztett értékéből és 40 százalékkal marad el 2021-es csúcsától.

A kezdeti értékesítés után befolyó összeg 2,4 százaléka a Publicnál marad, míg a jogdíjkifizetések után a Royalty Exchange számol el 5 százalékos díjat, amiből aztán a Public újabb 5 százalékot levon saját költségeire.