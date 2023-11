Carry on, forint: erősödne a magyar deviza, de a japán jen még bekavarhat

A tragikus emlékű jenhitel immár kevesek rémálmaiban tűnik fel újra, a forint euró és dollár elleni árfolyamának mozgásai által érintettek azonban jobb, ha az év hátralévő részében újra figyelik a japán fizetőeszköz árfolyamát.

Erre az összefüggésre a Capital Economics friss elemzése világított rá. Az alaptudnivaló: a forintot az úgynevezett carry devizák közé sorolják, ezek olyan gazdaságok fizetőeszközei, ahol magas a kamat. A magas kamat miatt vásárolják őket a külföldiek, mégpedig gyakran alacsony kamatú devizákért, amilyen a japán jen. Amíg a jen olcsó, ez jól működik, és a jen az idén egyre olcsóbbá vált a dollár ellenében: folyamatosan gyengült.

Az év hátralévő felében azonban sok elemző azt várja, hogy a jen megismétli tavaly év végi visszapattanását a dollárkeresztben, és az elemzők szerint ez csapást mérhet a carry devizákra, amilyen a forint is, hiszen a gyakran használt finanszírozó deviza drágábbá válik a nem japán befektetők számára.

A jen évek óta gyengül a dollár ellenében, de az év végén ez visszafordulhat, ami nem érdektelen a forint árfolyamát illetően sem. Forrás: Stooq

A forint árfolyama: szerencsére vagy balszerencsére más is hat rá

Mekkorát kell erősödnie a jennek ahhoz, hogy már a forintra is érzékelhető hatást gyakoroljon, erről nem szól az elemzés, és nem ismert, milyen mértékben használják a jent finanszírozóként a forintot magas kamatai miatt vásárlók.

Mindenesetre egy ugrásszerű jenerősödés már hangulati alapon is negatívan hathatna a napokban többhavi csúcsaira erősödő forintra. A rövid elemzés nem is ezt említi a carry devizákra ható fő kockázati tényezőként, hanem arról szól, hogy más folyamatok is ugyanebben az irányban hathatnak. Ugyancsak negatív hatással lehet a devizáknak erre a csoportjára, tehát a forintra is, ha

az ilyen devizával működő gazdaságok jegybankjai folytatják a megkezdett kamatcsökkentési folyamatot. Itt meg kell jegyezni, hogy az elmúlt hónapokban nem is csak a Magyar Nemzeti Bank, hanem még a régiós jegybankok – főként a lengyel – döntései és iránymutatásai is befolyásolták a forintot. A kamatcsökkentést előrevetítő hírek mind a három nagy közép-európai deviza árfolyamának az irányát képesek egyszerre gyengíteni.

Tovább segítheti az ebbe a körbe tartozó feltörekvő piaci devizák árfolyamát, ha az amerikai állampapírok hozama tovább süllyed. Ez azonban szintén nem végtelen folyamat, és egy forduló a hozamokban szintén nem segítene.

Nyomás alá kerülhetnek a devizák attól is, ha a fejlett gazdaságok recesszióba süllyednek.

Pozitív forint árfolyamot befolyásoló tényezők

Vannak azonban olyan tényezők is, amelyek segítik a forintot, nem véletlen, hogy idén mintegy 6 százaléknyi nyereséggel a zlotyval fejbfej mellett haladva a régió legjobban teljesítő devizája.

Kiemelendő, hogy az energiaválság enyhülésével az idén a magyar külkereskedelem egyenlege mínuszból pluszra fordult.

