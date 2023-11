Hétfőn is folytatódik a pénteki intenzív forinterősödés, reggel 378 alá is benézett az euró-forint. Meghatározó támaszt tört le az euró-forint kurzusa, miután a múlt hét utolsó kereskedési napján Amerikából kapott impulzust a piac. A vártnál jóval alacsonyabb munkaerőpiaci adat segítette a forint erősödését, mert a valóságosnál feszítettebb helyzetet árazó piacok egy hete még bő 20 százalékos sanszot adtak a decemberi amerikai kamatemelésnek, míg mostanra ez az esély 5 százalék alá süllyedt, ami alávágott a dollárnak.

Fotó: Shutterstock

Nem csak a tengerentúli hangulat és a dollár gyengülése segíti a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot. Pár hete még 5 százalék felett mozgott a 10 éves amerikai referencia-államkötvény hozama, amely a pénteki munkaerőpiaci adatközlés után 4,558 százalékra süllyedt, s hétfőn is 4,587 százalékot mutatott. Az ameriai kötvényhozamok esése növeli a forint kamatelőnyét, s így a carry trade spekulációk is erősítik a magyar devizát. Aki ugyanis forintot vesz dollár ellenében, az a két deviza kamatkülönbözetét is zsebre vághatja.

Miután a 380,08-nál húzódó 200 napos mozgóátlag alá került az euró-forint, immár 377,20-ig nyílt tere a forint erősödésének. Ha ez a technikai szint is elesne, akkor a következő támasz már 372,60-nál húzódik.

A délelőtt folyamán megkezdődött a letört technikai szint visszatesztje, s az euró-forint 379 fölé korrigált.

Nemcsak a forint erősödött, a magyar devizával gyakran együtt mozgó lengyel zloty is jó formát fut a pénteki amerikai adatközlés óta. Kissé eltérő a cseh korona pályája, mely a hét közepi prágai kamatdöntés nyomán már egy nappal korábban erősödni kezdett.

Az ING elemzői a forint erősödését részben a dollár gyengülésével magyarázzák, s bár pozitívan állnak a forinthoz, a jelenlegi árfolyamszinteket korainak tartják. Úgy vélik, hogy a piac továbbra is újabb kamatcsökkentéseket áraz a Magyar Nemzeti Banktól, ezért úgy látják, hogy a forint jócskán elszakadt a legutóbbi jegybanki ülés óta a gyengébb forintot jelző kamatpályától. A mostani kurzust hosszabb távon tarthatatlannak látják. Emiatt 380 feletti euró-forinttal számolnak.