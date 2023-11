Pozitív meglepetésként értékelték az elemzők az OTP péntek reggel közzétett gyorsjelentését, a piac pedig bő másfél százalékos árfolyam-emelkedéssel jutalmazta. Délben már karnyújtásnyira került a 14 ezer forintos szint és a kitörés az elmúlt napok ék alakzatából. A kedvező technikai képet most erős fundamentális érvek támogatják.

OTP-bankfiók Budapesten

Erste: közelíti a céltartomány felső élét az OTP

A harmadik negyedévben is folytatódtak a korábban tapasztalt tendenciák, vagyis az OTP bevételei nagyon erősek voltak, s a nettó kamatbevétel továbbra is jelentősen nőtt – hangsúlyozták az Erste elemzői. A harmadik negyedévben a bevételeket az üzbegisztáni Ipoteka Bank első alkalommal nyújtott hozzájárulása is támogatta. Szintén az egyéb bevételi sort erősítették a magyarországi pozitív irányú valós értékkorrekciók, ami itt az alacsonyabb hozamokból származott. A jelentős magyarországi kamatcsökkentések támogatták a magyar nettó kamatbevételt és a nettó kamatmarzsot, amelyek egyértelműen javultak a korábbi igen magas kamatlábak miatti erős marzsnyomás után. A kockázati költségek a harmadik negyedévben ismét nagyon alacsonyak voltak, és az OTP csoport az Ipoteka Bank nélkül ismét jelentős nettó céltartalék-felszabadítást könyvelt volna el. Az első kilenc hónapban a tőkeképződés figyelemre méltó volt, még az Ipoteka Bank és az NKBM konszolidációját is figyelembe véve, csak a harmadik negyedévben 1,2 százalékpontos CET1 tőkemegfelelés-emelkedés következett be. Az OTP így rohamosan közelít a menedzsment céltartományának felső éléhez. A korrigált ROE-iránymutatást pontosították, 2023-ban várhatóan túllépi a 25 százalékot, ami az első kilenc hónapban elért közel 30 százalék után nem is olyan ambiciózus.

KBC: két leánybank annyi profitot termelt, mint az OTP Core

Erős jelentést tett közzé az OTP, s mostanra az összes leánybanknál nyereséges működés látható, de a bolgár és a szlovén leánybank jelentősen hozzájárult a negyedéves eredményekhez – hangsúlyozták a KBC elemzői. Kiemelték, hogy a két operáció összességében annyi profitot termelt, mint az OTP Core. Bár a mostani negyedévben az OTP Core eredmény-hozzájárulása javult, de így is a korrigált profit több mint 60 százalékát a külföldi leánybankok adják. Az akvizíciókon túl a hozamkörnyezet változása is kedvezett a bankcsoport eredményének, ami várhatóan a következő negyedévekben is folytatódhat, tekintve, hogy itthon inkább a hozamcsökkenésre lehet számítani, főként a rövid oldalon, míg az eurós hozamgörbék esetében továbbra is emelkedett szintet láthatunk. Ennek eredményeként a menedzsment is javuló marzsokkal és enyhén bővülő hitelállománnyal számol, továbbá a 25 százalék feletti korrigált ROE a várakozás az idei évre, amely az eddigi előrejelzésekhez képest magasabb profitabilitást jelentene.

Equilor: az OTP finomhangolta az idei iránymutatást

Pozitív meglepetést okozott az OTP, hiszen a csoport teljes bevétele 33 százalékkal emelkedett éves bázison, 9 százalékkal meghaladva a konszenzust, 31 százalékos nettó kamatbevétel és 18 százalékos nettó díj- és jutalékbevétel-növekedés mellett – emelték ki az Equilor elemzői. Emlékeztettek, hogy néhány módosító tételt is elkönyvelt az OTP a negyedévben, aminek egyenlege 26,5 milliárd forint mínusz volt. 13,2 milliárd forintot jelentett az Ipoteka Bank badwill-felülvizsgálata, 7,5 milliárd forintot a szlovéniai integrációs költség, 7,1 milliárd forintot a Szerbiában októberben bevezetett kamatsapka, továbbá 4,3 milliárd forint átmeneti nyereség is el lett könyvelve az OTP–Mol-részvénycsere-ügyleten. A bank vezetése ezúttal is finomhangolta az idei iránymutatását: a teljesítő hitelek árfolyamszűrt állományának organikus növekedése elérheti az 5 százalékot, s a nettó kamatmarzs valószínűleg javulni fog az előző évihez képest, továbbá a trendek alapján alacsonyabb hitelkockázati költségrátát várnak.