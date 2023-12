Közel 8 százalékot erősödött idén a zloty az euróval szemben, ezzel Közép-Európa éllovas devizája ebben az évben. Ráadásul a növekmény nagy részét az elmúlt egy hónapban szedte magára a lengyel fizetőeszköz, vagyis a piac már az új varsói kormány várhatóan EU-barát politikáját árazza. Miután az októberi választásokon a nyolc éve kormányzó nacionalisták nem tudták újabb ciklusra konzerválni magukat.

Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

A zloty 2020 eleje óta nem látott szintekre erősödött az euróval szemben, s az elemzők arra számítanak, hogy jövőre is erős maradhat a lengyel deviza. Ahogy Piotr Bartkiewicz, a Pekao elemzője fogalmazott:

vízválasztó volt a választás, mert növelte az újabb uniós források valószínűségét, ösztönözte a kockázati hajlandóságot, s az eddig partvonalon várakozó befektetők újra pályára léptek a lengyel piacon.

A zlotyval gyakran együtt mozgó magyar forint is felértékelődött, s több mint 4 százalékot erősödött idén az euróval szemben. Ám a forintnak az első féléve sikerült jobban, az év derekán elért csúcsokhoz képest már körülbelül 4 százalékot gyengült a magyar deviza. A forinterősödés megtorpanása a kamatcsökkentésekkel és a zsugorodó gazdasággal magyarázható. Míg az év utolsó hónapjaiban az is szerepet játszott, hogy a befektetők figyelme egyre inkább a lengyel zloty felé terelődött. Bár a magyar jegybank idén régiós összehasonlításban a legagresszívebben csökkentette a kamatokat, Marcin Sulewski, az Ipopema Securities közép-kelet-európai elemzője szerint mégsem a kamatláb lesz az a történet, ami hátrányosan érinti a forintot. Annál is kevésbé, mert még mindig a legmagasabb a kamatszint az EU-ban. Mint mondta,

lassú forintgyengülésre számít, elsősorban az uniós feszültség miatt,

emellett a GDP-növekedési kilátások lefelé mutató kockázatai is nyomást gyakorolhatnak a magyar devizára.

Eltérő pályán mozog a cseh korona, miután a prágai jegybankárok kivártak, s csak a varsói és a budapesti monetáris lazítást követően, decemberben szánták rá magukat a kamatvágásra, ami intenzív koronagyengülést okozott. A cseh fizetőeszköz összességében 2 százalékot gyengült ebben az évben.



A Reuters konszenzusa szerint jövő év november végén 385 lehet az euró/forint. Míg a K&H Bank friss prognózisában az olvasható, hogy jövőre

az euró árfolyama jellemzően a 375 és 393 forint közötti sávban mozoghat.

Mégpedig az év első felében a forint szempontjából az erősebb oldalon lehet a jegyzés, részben a kamatelőny, részint az lassulása miatt. De az év közepétől a kereskedés sáv gyenge oldalára terelődhet át. Persze bármilyen sokkhatás, nemzetközi turbulencia könnyen átírhatja ezt a forgatókönyvet.

