Rég volt ilyen jó erőben a Wall Street bikája, az S&P 500 éves csúcson jár, pénteken 4604 ponton zárva a kereskedést. Az amerikai vezető indexe ezzel 20 százalékra terjesztette ki idei raliját. Ilyen magasságban legutóbb több mint másfél éve, 2022 márciusában járt a részvénykosár, és már alig 200 ponttal marad csak el a 2022. január 3-án beállított, 4796 pontos történelmi rekordértékétől.

Kövér plusszal fordul rá az amerikai tőzsde zászlóshajója az év utolsó heteire. Fotó: Getty Images

A tengerentúli részvények az elmúlt másfél hónapban kaptak új erőre, az október vége óta tartó piaci emelkedést az erős harmadik negyedéves vállalati jelentések mellett a befektetők optimizmusa hajtotta, miszerint a Fed mostanra lezárhatta a kamatemelési ciklusát.

Lendületben maradhat a Wall Street bikája

Az amerikai tőzsdeirali jó eséllyel folytatódhat jövőre is, legalábbis az elemzőházak aktuális várakozásai szerint az 5000 pontos szintet is áttörheti a globális tőkepiacokon is meghatározó részvényindex 2024 végére.

A brókerházak átlagosan 5068 pontra várják az S&P 500-at egy éven belül, ami 10 százalékos emelkedés lenne a jelenlegi szintről a FactSet összesítése szerint.

A legnagyobb ralit az energiacégek részvényei szállíthatják, a szektor átlagosan 26,1 százalékos árfolyam-emelkedés előtt állhat a célárak alapján. A leggyengébb tőzsdei teljesítményt az ingatlanszektor nyújthatja, ahol mindössze 5,3 százalékos emelkedésre van kilátás jövőre.

Igaz, az adatszolgáltató is megjegyzi, hogy az elemzők általában hajlamosak „fölé lőni” várakozásaikkal, az elmúlt 20 évben átlagosan 7,2 százalékkal becsülték magasabbra az S&P 500 értékét az év elején, mint ahová az esztendő végén végül megérkezett az index. Érdemes tehát némi fenntartással kezelni a befektetési szakemberek várakozásait. Érdekes viszont, hogy bár 2003 és 2022 között mindössze hét olyan év volt, amikor a szakértők alulbecsülték az S&P 500 záróértékét, 2017 óta négy alkalommal is túlzottan vékonyan fogott a ceruzájuk.

Az idei év elején talán még ők sem látták előre a technológiai óriáscégek szárnyalását, melyek árfolyamát részben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, vérmes remények hajtják felfelé, nagyban hozzájárulva az S&P 500 remek teljesítményéhez.

Olajipari cégek és kaszinók lehetnek a jövő év nagy tőzsdei nyertesei

Az MI-boom fűtötte techrészvény-rali mellett maradhatott tartalék több, idén jobbára mellőzött kosártagban is. Az elemzői célárak alapján az S&P 500 legalulértékeltebb komponense a napelemeket gyártó és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat kínáló First Solar, amelytől 60 százalékos ralit várnak jövőre az elemzők.

A Warner Bros. Discovery a jövő év egyik nagy tőzsdei nyertese lehet. Fotó: Shutterstock

Jövőre összeszedheti magát az év eleje óta piaci értékének több mint felét elveszítő egészségipari óriás, a Moderna is, amely az elemzői konszenzus szerint 46 százalékkal érhet többet a jelenlegi árfolyamnál. Mellettük az olajipari vállalatok és kaszinók részvényei rejtik a legnagyobb hozampotenciált, de 2024-ben teremhet babér a telekommunikációs szektort képviselő Warner Bros. Discovery részvényeinek is, melyek az év eleje óta elért 21 százalékos emelkedést követően további 43 százalékot drágulhatnak a következő év során.