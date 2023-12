Évek óta nem látott hőfokon ég a kriptopiaci rali: a árfolyama a 45 ezer dolláros lélektani határ környékén mozog, ugyanakkor távolról sem csak a legnagyobb deviza, de a kisebb altcoinok, köztük a mémtokenek kurzusa is égnek állt az elmúlt napokban.

Szárnyal a bitcoin, a mémtokenek pedig vele együtt menetelnek.

Fotó: Shutterstock

Az átfogó piaci optimizmus táptalaja természetesen az, hogy a befektetők egyre biztosabbak benne, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet még a január 10-i határidő előtt rábólint az első bitcoin-ETF piacra dobására, a szegmensben látott volumen azonban olyannyira kiugró, hogy egyes elemzők már egyenesen a 2021-es kriptopiaci „minden-ralit” látják megismétlődni benne.

Akkor érte el történelmi árfolyamcsúcsát a bitcoin és sok más kriptodeviza is,

ugyanakkor az a rali arról is híressé vált, hogy egyes mémtokenek napok vagy akár órák leforgása alatt több száz százalékot erősödtek, kriptomilliomosok újabb generációját hozva létre.

A legnagyobb kriptodeviza kurzusa több mint 7 százalékot emelkedett a hét eleje óta.

Messze 40 ezer dollár felett stabilizálódott a bitcoin árfolyama

A mostani rali egyik legnagyobb méme a Dogwifhat néven futó amelynek logójában egy sapkás kutya látható: ez az eszköz a többi viccdevizához hasonlóan semmilyen mögöttes értékkel nem rendelkezik, semmilyen célja vagy haszna sincs, csupán saját nevetségességével tarol – a tokent december 13-án hozták létre,

azóta 14 152 százalékot erősödött az árfolyama, piaci kapitalizációja pedig 221 millió dollárra ugrott.

A Dogwifhat token logója egy sapkás-napszemüveges Shiba Inu

Az altcoinok, azaz a kisebb kriptodevizák népszerűsége azonban nem csak a mérhetetlenül nagy kockázatot vállaló befektetőknek, de azoknak a platformoknak is jót tesz, amelyeken kereskednek velük: a Solana vagy éppen az Avalanche ugyanis saját tokennel is rendelkezik, így a megugró kereskedési volumen miatt saját devizáik árfolyama is raliba fogott: mindkét token 20 százalék környéki erősödést élt meg az elmúlt egy hét leforgása alatt.