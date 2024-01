Hatalmas árat fizetnek azok a befektetési vállalatok, amelyek a végsőkig kitartottak Kína mellett: a távol-keleti ország részvénypiaca a napokban ötéves mélypontra került, ezzel párhuzamosan a befektetési alapok bezárásának üteme öt éve nem látott magasságokba gyorsult.

Megégetik magukat, akik hisznek a kínai részvénypiacban.

Fotó: Imaginechina via AFP

Tömegesen dőlnek be a kínai befektetési vállalatok

A tavalyi év során Kínában nagyjából 240 befektetési vállalat kényszerült lehúzni a rolót, de 15 cég már az idén is kényszertörlés alá került. Közéjük tartozik a 330 millió dollárt kezelő Asia Genesis Asset Management is, melynek vezető stratégája, Chua Soon Hock a héten küldött levelet a cég ügyfeleinek arról, hogy a vállalat a gyenge eredményei miatt beszünteti működését.

Az Asia Genesis az elmúlt éveket mind jókora pluszban zárta, tavaly azonban minden húzásuk visszafelé sült el: a japán piacot shortolták, a kínaival kapcsolatosan pedig szakadatlanul kitartottak pozitív jövőképük mellett – és ez lett a vesztük. Az alap bezárásáról szóló döntést azt követően hozták meg, hogy az idén már 19 százalékát elvesztették kezelt tőkéjüknek.

Kereskedőként minden önbizalmam elveszett. A kínai gazdasági adatok sokkal gyengébbek, mint vártuk, gyengébbek, mint bárki várta. Kitartóan bizakodtunk, ameddig csak lehetett, de eddig bírtuk

– mondta Justin Thomson, a T. Rowe Price nemzetközi részvénypiaci stratégája a Bloombergnek, miután cége elismerte, hogy a Kínában forgatott tőkéjük több mint 80 százalékát elvesztették az elmúlt években.

A CSI 300 kínai részvényindex a 2021-es csúcspontjáról gyakorlatilag értéke felét elvesztette három év alatt, miközben a japán piac 34 éves csúcsra, az amerikai S&P 500 pedig történelmi csúcsra futott.

Tavaly év elején váltak el egymástól drasztikusan a részvénypiaci teljesítmények

A kínai és a hongkongi részvénypiacokról a 2021-es csúcspontjaik óta 6 ezermilliárd dollár veszett el az értékeltségek beszakadása okán, egyes helyi szakértők szerint azonban még most sem lehet azt mondani, hogy elérte volna mélypontját a zuhanás.

Zhang Wenchao, a Shanghai Yunhan Asset Management elnöke ugyanis rámutatott: a céges értékeltségek a jelenlegi szintek mellett ugyan egyre vonzóbbá válnak, ám a piacot olyan mértékű bizalmi válság is övezi már a gazdasági és felügyeleti gondokon túl, hogy képtelenség megtippelni, mikor kezd majd visszapattanni a parkett.

Luca Castoldi, a Reyl Intesa Sanpaolo szingapúri kereskedője kiemelte:

A befektetőket már nem érdekli Kína, így akinek nem muszáj itt forgatnia pénzét, már nincs is itt.

A kínai piac kilátásaival kapcsolatosan nemrég a VG-nek Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető stratégája is pesszimista álláspontot fogalmazott meg: a szakértő szerint ugyanis a világ második legnagyobb gazdaságát ingatlanválságok, adóssághegyek és geopolitikai bizonytalanságok garmadája sújtja, a közelgő amerikai választások pedig akár évekre is meghatározhatják az ország lehetőségeit.