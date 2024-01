Mindig van lejjebb: ötéves mélyponton a kínai részvénypiac

A nemzetközi befektetők továbbra is menekítik a pénzüket az ázsiai piacról, a politikai, gazdasági és felügyeleti problémák megpecsételhetik a tőzsde idei évét is. Hatalmas bajban a kínai részvénypiacok továbbra is.

2024.01.08. 19:46 | Szerző: Mészáros Gergő