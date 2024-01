Idén eddig 10-10 százalékot raliztak a tőzsdén az olyan amerikai óriásbiztosítók, mint a Travelers, a Proressive és az Allstate. Nem véletlenül, hiszen rekordnyereségeket jelentenek a negyedik negyedévről, amit jórészt a díjemeléseknek köszönhetnek.

Fotó: Getty Images

Történetük legrosszabb évei után a biztosítók most azt mondják, végre szabad az út a jövedelmezőség felé a lakás- és autóbiztosítási üzletágakban. A meredek díjemelések megnövelték a bevételeket, miközben a javítási és csereköltségeket feltornászó inflációs nyomás jelentősen enyhült. Bár az éghajlatváltozással összefüggő szélsőséges időjárási veszteségek továbbra is benne vannak a pakliban, de a biztosítók rövid távú kilátásai most kedvezők. Ahogy Josh Esterov, a CreditSights biztosítási elemzője megjegyezte:

Már látjuk a fényt az alagút végén.

Annál szomorúbbak az ügyfelek, akik meredeken emelkedő árakkal és vészesen csökkenő fedezettel szembesülnek.

A tőzsdei befektetőknek tetszik a biztosítási díjak emelése, de aki biztosítást vásárol, egyáltalán nem örül ennek – mondta Douglas Heller, az Amerikai Fogyasztói Szövetség biztosítási igazgatója.

Arról nem is szólva, hogy a biztosítók további díjemeléseket szorgalmaznak.

Lesz még ez másképp is a biztosítók számára

Az éremnek ezúttal is két oldala van. Amint arra Paul Newsome, a Piper Sandler biztosítási elemzője emlékeztet, a pandémiás zárlatok feloldása után a lakások és autók biztosítása jellemzően alulárazott volt. Szerinte most zökken vissza a piac a kerékvágásba. Míg a fogyasztóvédők arra hivatkoznak, hogy a pandémia idején meg a biztosítók jártak jól, mert az emberek otthon ültek, ezért az autóbiztosítók extra profitot zsebeltek be a töréskárok elmaradása révén.

Wall Street-i elemzők arra figyelmeztetnek:

nem valószínű, hogy a biztosítók mostani extra nyereségessége hosszabb távon fenntartható lenne.