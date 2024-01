A Facebook- és Instagram-tulajdonos Meta árfolyama ismét régi fényében tündököl, sőt a vállalat részvényei a múlt hetet történelmi csúcson, 383,45 dolláron zárták, aminek köszönhetően a cég hamarosan beléphet az ezermilliárd dollár érő vállalkozások elitklubjába.

Fotó: AFP

A Microsoftot, az Apple-t, a Google-t, az Amazont és az Nvidiát, valamint a szaúdi állami olajóriást, az Aramcót magában foglaló elitklubnak már korábban is tagja volt a Meta, ugyanis bár a részvények árfolyama most van a csúcson, az emelkedésben az is szerepet játszott, hogy a Meta több tízmilliárd dollár értékben vásárolt vissza belőlük. Ezért Mark Zuckerberg cége a korábbi, 2021. szeptemberi, részvényenkénti 382,18 dolláros csúcsán már közel 1100 milliárd dollárt ért, még a hétfői tőzsdenyitás előtt még elmaradt az ezermilliárd dolláros értéktől.

A tragikus, 64 százalékos zuhanást hozó 2022-t követő évet Zuckerberg a hatékonyság évének nyilvánította, és több mint 20 ezerrel csökkentette az alkalmazottak számát.

A Wall Street pedig több mint 200 százalékos ralival jutalmazta a költségek lefaragását – derül ki a CNBC összeállításából.

A Meta árfolyamán az is segített, hogy a befektetők úgy gondolják, hogy a vállalat a mesterséges intelligencia (MI) versenyében is jó helyen áll. Zuckerberg a múlt héten egyebek között arról beszélt, hogy a cégnek az év végére 350 ezer Nvidia H100-as csipje lesz, ám ha a más GPU-lapkákat is számítjuk, akkor ez a szám 600 ezer is lehet kapacitását tekintve. Az MI-fejlesztések másik kulcselemének számító adatokból szintén jelentős mennyiséget gyűjtött be közösségi oldalai segítségével a vállalkozás.