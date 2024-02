Az OpenAI bevételei évesített alapon már a 2 milliárd dollárt is elérték névtelen források szerint. Ez persze némiképp csalóka, hiszen az évesített 2 milliárd dolláros bevétel ebben az esetben a decemberi eladások 12-szeresét jelenti, ugyanakkor ez az érték októberben még csak 1,3 milliárd dollár volt sajtóhírek szerint.

Noha ezzel a generatív mesterséges intelligenciával (MI) foglalkozó startup olyan más technológiai cégekhez csatlakozhat, mint a Facebook vagy a Google, amelyek képesek voltak az alapításuk utáni évtizedben elérni az egymilliárd dolláros bevételt, a Financial Timesnak megszólaló források szerint a cél most az, hogy a Microsoft támogatását élvező OpenAI 2025-re megduplázza ezt az értéket is.

Fotó: AFP

Az eladások növekedését az sem akasztotta meg, hogy novemberben kisebb dráma zajlott le a cég élén, miután az igazgatótanács előbb menesztette, majd ismét felvette a cég vezérigazgatóját, Sam Altmant. A tőkebevonást célzó médiahekkre emlékeztető történések után az igazgatótanács is lecserélődött.

Altman szerint a Fortune 500 vállalatok 92 százaléka használja az OpenAI termékeit, köztük a népszerű ChatGPT csetrobotot és az azt működtető GPT-4 MI-modellt.

Tavaly novemberben hetente százmillióan használták a ChatGPT-t.

Az OpenAI ugyanakkor egyre erősebb versennyel néz szembe a generatív MI terén, így a Google, a Meta és több startup – mint az Anthropic, a francia Mistral vagy a Cohere – is igyekszik pénzt csinálni az MI iránti érdeklődésből. A Google csütörtökön mutatta be saját legújabb MI-rendszerét, a Geminit, amelynek a prémiumváltozata havi 20 dollárba kerül.

Azonban a csillagászati bevételek ellenére Altman szerint az OpenAI továbbra is veszteséges a modellek fejlesztésének még hatalmasabb költségei miatt, ráadásul a vállalkozás várhatóan a közeljövőben továbbra is többet fog költeni, mint amennyi bevételt termel, már ha talál újabb és újabb befektetőket.

Az OpenAI legnagyobb támogatója, a Microsoft eddig 13 milliárd dollárt fektetett a cégbe, igaz, ennek jó részét a Microsoft felhőszolgáltatásán belül kell a startupnak elköltenie. Az OpenAI rendszerei segítik a Microsoft Copilot rendszerét, és több más üzleti szolgáltatást is az Office programokon belül. Az MI sem segített azonban a Microsoft keresőjén, a Bingen.