a Tesla vezérigazgatója sohasem csinált titkot a Tesla üzleti stratégiájából:

1. Először piacra dobni egy drága, felsőkategóriás autót,

2. majd ennek a bevételéből létrehozni egy olcsóbb, szélesebb közönség számára elérhető szériát.

3. Ezt a „demokratizáló” ciklust pedig addig ismételni, ameddig a villanyautózás – a Tesla vezető szerepével – mindenki számára megfizethető nem lesz

Hol tart most Musk mesterterve?

A szedán kialakítású, jelenleg 75 ezer dolláros kezdő áron elérhető Model S 2009-es megjelenése után 2015-től kezdték gyártani a nagyobb kialakítású, akár hétszemélyes kivitelben is elérhető, 80 ezer dolláros induló áron forgalomba kerülő Model X-et. Ezzel a két autóval alapozták meg azt a sikert, amelyet később a 2016-ban bemutatott, már megfizethetőbb árú Model 3 (39 ezer dolláros listaár) és a 2019-ben bemutatott Model Y-nál (44 ezer dolláros kezdőár) értek el.

Jelenleg pedig már mindenki a következő generációs elektromos autót várja, amiről Musk idén év elején már igen optimistán beszélt és szerinte akár már 2025-ben meg tudják kezdeni a gyártását több gigafactory-ben világszerte. Ezt a modellt a sajtó sokszor a „25 ezer dolláros Tesla” vagy „Model 2” néven emlegeti.

Ahogy az ábrán is látható, 2023 újabb rekordot hozott eladásokban a vállalatnak. Csak az utolsó negyedév során majdnem 485 ezer autót értékesítettek – legtöbbet a Model Y-ból.

Milyen eredmény ez az elektromos autók piacán?

A jó eredmény ellenére csupán az ezüstérem csilloghat a Tesla nyakában, hiszen 2023 utolsó negyedévében már a BYD adott el több tisztán elektromos autót: összesen 526 ezer BEV (battery electric vehicle), azaz teljesen elektromos autót értékesítettek a tavalyi utolsó negyedévben.

A BYD előnye valószínűleg tovább fog nőni, de közel sincs vége a versenynek, hiszen nemsokára a Tesla texasi gigafactoryjában, Austinban is teljes kapacitáson dübörög majd a termelés, illetve további hatalmas gyártóbázisok megépítését is tervezi Elon Musk vállalata. Persze mindemellett a BYD is gőzerővel terjeszkedik világszerte: itthon a Szegeden épülő gyáregységhez nemrég már meg is jelentek az első álláshirdetések.

Elemzői várakozások

Tesla

A vállalat papírja az elmúlt évben 3 százalékot emelkedett, év eleje óta viszont 20 százalékot zuhant. Ezt az esést követően pedig már a Deutsche Bank elemzője szerint egy jó beszállási lehetőséget kínálhat a mivel hosszú távon a vállalat újgenerációs autójához igen nagy elvárásokat fűznek. Ez persze a későbbiekben veszélyt is jelenthet, amennyiben nem tud majd megfelelni ezeknek a várakozásoknak a modell. Mindezzel együtt az elemző 250 dolláros 12 havi célárat adott a papírnak, ami körülbelül 25 százalékos növekedést vetít előre.

A Wall Street többi elemzője is egészen optimista a papírral szemben. A TipRanks által összegyűjtött 34 elemzői értékelés alapján az átlagos egyéves célár 220 dollár körül van – ami körülbelül 10 százalékos emelkedést jelez.

BYD

A legtöbb elektromos autót 2023 utolsó negyedévében a BYD adta el, beérve amerikai versenytársát. De valóban rivális-e a kínai gyártó?

A Tesla felsőkategóriás autóival szemben a BYD a megfizethetőbb autók kategóriájában kezdte terjeszkedését és ezáltal sikerült elérnie ezeket az eladási számokat. Igaz, azóta bővítik a termékkatalógusukat prémium autókkal is, azonban a minősége ezeknek továbbra is kívánnivalót hagy maga után, hiszen a kínai autómárkák között is csupán átlag alatti elégedettséget jelentettek a vásárlóik egy 2023-as felmérésben.

Megalapították viszont a Yangwang nevű, luxus e-autók gyártására fókuszáló vállalatukat is, amivel már a valódi felső kategóriában is versenybe szállnak.

A BYD részvénye az elmúlt évben majdnem 20 százalékot, év eleje óta pedig több mint 10 százalékot esett. Az elemzői várakozások viszont igen optimisták. A TipRanks-en megtalálható négy elemzői értékelés átlagosan 36 dolláros egy éves célárat vetít előre, amely majdnem 50 százalékos emelkedést jelentene, a jelenlegi 24 dollár körüli szintről.

Ki lesz a bajnok?

Valószínűleg egyre inkább kiéleződik a BYD és a Tesla közötti a verseny – a Tesla megfizethetőbb autóival és a BYD javuló minőségével. Azonban egyre több nagy autóipari vállalat próbál beszállni az elektromos autók piacára, több-kevesebb sikerrel. Ennek pedig mint felhasználók biztos nyertesei lehetünk, hiszen – ahogy a piac diktálja – egyre jobb és megfizethetőbb autókat dobnak majd piacra. Ezek a történések pedig egészen biztosan érdekes lehetőségeket hoznak majd a befektetők számára is.

Jogi nyilatkozat

A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, befektetési elemzésnek, az abban foglaltak alapján a HOLD Alapkezelő Zrt.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a HOLD Alapkezelő Zrt. felelősséget nem vállal.