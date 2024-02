Nigéria két Binance felsővezetőt vett őrizetbe, miközben igyekszik fellépni az ország fizetőeszköze, a naira elleni spekulációval szemben, többek között a kriptotőzsdék ellehetetlenítésével. A Binance vezetői azután repültek Afrika legnépesebb országába, hogy Nairobi több kriptotőzsde weboldalát betiltotta, ám a nigériai hatóságok már a repülőtéren őrizetbe vették őket és az útlevelüket is elkobozták.

Fotó: Shutterstock

A nigériai hatóságok célkeresztjébe azután kerültek vissza a kriptoeszközök, hogy a naira árfolyama a lejtőre került, ami az inflációt is három évtizedes csúcsra, 29,9 százalékra hajtotta. A kriptotőzsdék ebben a helyzetben a devizakereskedelem alternatív színtereivé váltak és nem hivatalos árfolyamot is létrehoztak. A vezetők letartóztatása után a Binance beszüntette a naira kereskedését a bitcoinnal és a dollárhoz kötött tetherrel szemben.

Kedden Olayemi Cardoso, a nigériai központi bank elnöke egy sajtótájékoztatón név szerint is említette a Binance-t, amikor a kriptotőzsdéken zajló illegális vagy legalábbis gyanús tranzakciókról beszélt – idézi fel a Financial Times. A jegybankelnök szerint

csak az elmúlt évben 26 milliárd dollár értékű tranzakció futott keresztül a Binance Nigeria-n, amelynek résztvevőit nem lehet beazonosítani.

Cardoso elárulta azt is, hogy az ország korrupció ellenes ügynöksége és nemzetbiztonsági tanácsadója közösen nyomoz a kriptotőzsdék ellen. Nigéria egyébként a múlt héten utasította az internetszolgáltatókat, hogy tegyék elérhetetlenné több kriptotőzsde – köztük a Binance, a Coinbase vagy épp a Kraken – oldalát.

Bola Tinubu nigériai elnök igyekszik külföldi beruházásokat az országba csábítani különböző piacpárti reformokkal, melyeknek része a naira többféle árfolyamának és többéves dollárhoz kötött árfolyamának felszámolása is. Mindez azonban a nigériai deviza értékvesztését okozta.

A Binance pedig nem mindig teljesen legális működését szeretné kifehéríteni, miután tavaly novemberben 4,3 milliárd dolláros bírság megfizetésébe egyezett bele az Egyesült Államokban, valamint abba is, hogy a cég ügyeibe bepillantást enged az amerikai hatóságoknak. Ekkor lemondott Changpeng Zhao, a Binance vezérigazgatója is, aki bűnösnek is vallotta magát.