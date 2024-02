A globális piacokon jelentős változás van folyamatban, mivel a befektetők dollármilliárdokat vonnak ki Kína lassuló gazdaságából. Jó húsz év telt el azóta, hogy a világ legígéretesebb növekedési sztorija beindult. A pénz nagy része most India felé veszi az irányt, a Wall Street óriásai, például a Goldman Sachs és a Morgan Stanley a dél-ázsiai országot a következő évtized elsődleges befektetési célpontjaként tartják számon.

Fotó: Kavi Designs

Az egész olyan, mint egy aranyláz. A 62 milliárd dollárt kezelő Marshall Wace fedezeti alap Indiát az Egyesült Államok után a legnagyobb nettó vételi tételként pozicionálta legfontosabb alapjában. A zürichi székhelyű Vontobel Holding a feltörekvő piacok közül egyértelműen Indiát súlyozza a leginkább felül. A Janus Henderson indiai alapkezelők felvásárlásán töri a fejét. Még a hagyományosan konzervatív japán lakossági befektetők is India felé fordulnak, csökkentik a Kínával szembeni kitettségüket.

India, a világ leggyorsabban növekvő nagy gazdasága, Narendra Modi miniszterelnök jelentősen bővítette az infrastruktúrát, hogy a globális tőkét és az ellátási láncokat Pekingtől távolabbra csábítsa.

Kína ezzel szemben krónikus gazdasági nehézségekkel és a nyugati világrendtől való egyre nagyobb távolsággal küzd.

Mint Kína régen

„A befektetők több okból is érdeklődnek India iránt – az egyik ok egyszerűen az, hogy ez nem Kína

– jellemezte a helyzetet a Bloombergnek Vikas Pershad, az M&G Investments ázsiai részvényportfólió-menedzsere. – Itt egy valódi hosszú távú növekedési történet bontakozik ki” – tette hozzá.

Bár az Indiával kapcsolatos bikahangulat nem új keletű, a befektetők most inkább egy olyan piacot látnak, amely hasonlít a múltbeli Kínára: hatalmas, dinamikus gazdaság, amely nyit a globális pénzpiacok felé. Sima menetre persze senki nem számít. Az ország lakossága még mindig szegény, a részvénypiacok drágák, a kötvénypiacok pedig szigetszerűek.

A historikus példák azt mutatják, hogy India gazdasági növekedése és a tőzsdei teljesítmény szorosan összefügg.

Ha az ország továbbra is évi 7 százalékkal bővül, akkor hasonló mértékű tőzsdei emelkedés várható. Az elmúlt két évtizedben a bruttó hazai termék és a piaci kapitalizáció együtt nőtt 500 milliárd dollárról 3,5 ezermilliárd dollárra.

Kövesd a pénz útját!

A tőkeáramlások tükrözik is a lelkesedést. Az amerikai tőzsdén kereskedett alapok piacán a legnagyobb, indiai részvényeket vásárló alap 2023 utolsó negyedévében rekordmértékű tőkebeáramlást regisztrált, míg a négy legnagyobb kínai alapból összesen csaknem 800 millió dollárt vontak ki. Az EPFR adatai szerint az aktívan menedzselt kötvényalapok 2022 óta minden Kínából kivont dollár után 50 centet fektettek be indiai érdekeltségekbe.

A kínai részvények egyre olcsóbbak lesznek, az indiaiak egyre drágábbak

Január közepén India rövid időre megelőzte Hongkongot, és a világ negyedik legnagyobb részvénypiacává vált. A Morgan Stanley előrejelzése szerint 2030-ra India részvénypiaca a harmadik legnagyobb lesz a világon. Az MSCI fejlődő piaci részvényeket tömörítő benchmarkjában a súlya minden idők legmagasabb szintjére, 18 százalékra emelkedett, ezzel párhuzamosan Kína súlya 24,8 százalékra zsugorodott.

A japán lakossági befektetők, akik hagyományosan az Egyesült Államokat részesítették előnyben, szintén kezdenek az ország felé nyitni. Öt, Indiára összpontosító befektetési alapjuk most a beáramlások alapján a húsz legjelentősebb között szerepel. A legnagyobb – a Nomura Indian Stock Fund – vagyona négyéves csúcson van.

India a jelek szerint ügyesen használja ki a nyugati hatalmi dinamika Kínával kapcsolatos változását.

Kínát a nyugati világrendre nézve fenyegetésnek tekintik, Indiát így potenciális ellensúlyként kezelik.

Olyan államként, amely egyre inkább képes arra, hogy Kínával szemben életképes alternatívaként érvényesüljön. Jó példa erre a mobiltelefon-piac. India az iPhone-ok globális termelésének több mint 7 százalékát adja.

A világ új növekedési motorja

Modi arra törekszik, hogy Indiát a világ új növekedési motorjaként adja el. A kormány 11 százalékkal, 134 milliárd dollárra növeli az infrastrukturális kiadásokat a következő pénzügyi évben – jelentette be Nirmala Sitharaman pénzügyminiszter a múlt héten. India egy hatalmas technológiai ökoszisztémát is kiépít, amelynek célja, hogy sokkal több szereplőt vonzzon be a digitális piacra. Az Alphabet által létrehozott Google Pay például azt tervezi, hogy együttműködik India mobilalapú fizetési rendszerével, amely havonta több milliárd tranzakciót generál.

Nirmala Sitharaman pénzügyminiszter bemutatja a költségvetést – 134 millárd dollárt költenek infrastuktúra-fejlesztésre.

Fotó: NurPhoto via AFP

Több százmillió indiainak lett bankszámlája és hitelekhez való hozzáférése. Ez globális vállalatokat és befektetőket is vonz

– mondta Ashish Chugh, a Loomis Sayles menedzsere.

Az eufória miatt az indiai részvények a világ legdrágábbjai közé tartoznak.

Az S&P BSE Sensex index értéke – amely a bombayi tőzsdére bevezetett részvények árfolyam-alakulását mutatja – majdnem megháromszorozódott a 2020. márciusi mélypontról, miközben a kosárba tartozó cégek nyeresége csak körülbelül duplázódott. Az index több mint hússzoros jövőbeli nyereséget áraz, ez 27 százalékkal magasabb, mint a 2010 és 2020 közötti időszak átlaga.

Az indiai részvények csaknem nyolc éve töretlenül drágulnak, így elképzelhető, hogy itt az ideje egy korrekciónak.

Modi várhatóan harmadik hivatali ciklusát is megnyeri az idei országos választáson. A politikai folytonosság viszont kedvez a tőkepiaci hangulatnak.

Ebbe az irányba mutat az is, hogy India egykor elszigetelt pénzügyi piacai tovább nyílnak. Az államkötvénypiac nagyjából 1,2 ezermilliárd dolláros, ebből a külföldi tulajdon részaránya meghaladja a 2 százalékot, így júniustól bekerül a JPMorgan Chase & Co globális kötvényindexébe. Ez a döntés – a benchmark követő alapok vásárlásai miatt – akár 100 milliárd dollárnyi beáramlást is vonzhat a HSBC Asset Management szerint.