Zsíros osztalékot fizet a Graphisoft a kiemelkedő eredmény után

Részint néhány egyszeri tételnek köszönhetően a vártnál jobb 2023-as eredményekről számolt be a Graphisoft Park, így az osztalék is ütős lesz. Az idei évre már visszafogottabbak a menedzsment várakozásai, hosszabb távon pedig néhány kockázattal is számolni kell.

2024.02.20. 18:51 | Szerző: Murányi Ernő

Főként kamat- és egyéb bevételeinek, valamint a működési költségek során elért megtakarításainak köszönhetően éves bázison 31 százalékkal, azaz 1,8 millió euróval, 7,86 millió euróra növelte éves pro forma nettó nyereségét a Graphisoft Park, míg a társaság bevételei 8 százalékkal, 16,85 millió euróra bővültek – közölte az ingatlanüzemeltető cég a keddi tőzsdezárást követően. A negyedik negyedévben a bevételek 6,6 százalékkal 4,2 millió euróra, míg a nettó profit 44 százalékkal, közel 2,57 millió euróra nőtt. Idén csökkenő profittal számol a Graphisoft menedzsmentje. Fotó: Világgazdaság Jelentős egyszeri hatások javították a Graphisoft eredményeit Az előzetesen tervezetthez képest közel 100 ezer eurót takarított meg a vállalat a működési költségein, míg a devizaárfolyamokon és a likvid pénzeszközein elkönyvelt kamatbevételei révén a pénzügyi eredménye 200 ezer euróval jobb lett a menedzsment novemberi becslésénél, továbbá az „egyéb bevételek” soron egyes eredetileg csak erre az évre várt tételek már tavaly befolytak, ami 400 ezer euró többletbevételt jelentett. A működési költségek összességében 13 százalékkal emelkedtek az előző évhez mérten. A vártnál magasabb profit 90 százalékát, azaz mintegy 7,1 millió euró, tehát részvényenként hozzávetőlegesen 70 eurocent kifizetésére tesz javaslatot a közgyűlésnek a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról (SZIT) szóló előírásoknak megfelelően, mégpedig euróban. Az osztalékhozam a Graphi keddi 8,82 eurós záróértékéhez viszonyítva közel 8 százalékot tesz ki. A nyereség növekedése dacára a vállalat az eredmény bemutatásakor megállapította, hogy az ingatlanpiaci kereslet csökkenésének hatása a Graphisoft Park kihasználtsága tavaly a kiemelkedően magas, 97-98 százalékról év végére 95 százalékra csökkent. Ez azonban a budapesti 14 százalékos – egyes felmérések szerinti – átlagos üresedési rátához mérten még mindig kiemelkedően kedvező. A Graphisoft Park bérlői ugyanis a hazai átlaghoz képest hosszabb időtartamra köteleződnek el, a park jelenlegi bérlői átlagosan 15,2 éve használják az ingatlant. Idén már esik a vállalati profit A társaság idén a bérbe adott területek további csökkenésével számol, ám várakozási szerint a kihasználtság továbbra is 90 százalék felett marad. A bérleti díjak csökkenő mértékű indexálása a kieső bevételnek csak egy részét kompenzálja, így a cégvezetés 2024-re összességében a tavalyinál 1,5 százalékkal kisebb, 16,6 millió euró bérletidíj-bevételt prognosztizál. A működési költségek ugyanakkor tetemesen, 18 százalékkal nőhetnek a szolgáltatási díjak és a személyi jellegű kifizetések emelkedése, valamint az ESG-stratégiában meghatározott új költségelemek hatására. Az értékcsökkenés előreláthatóan 300 ezer euróval csökken, a pénzügyi műveletek nettó eredménye viszont várhatóan kedvezőtlenebbül alakul az előző évinél, mivel a forint kamatok visszaesése miatt a cég kamatbevételei is zsugorodnak, továbbá a forint volatilitása is okozhat árfolyamveszteséget. Összességében a cég 2024-re 7,1 millió euró pro forma adózott eredménnyel számol, ami ugyan mintegy 10 százalékkal elmarad a tavalyi – egyszeri tényezők miatt – kiemelkedő eredménytől, de az egy évvel korábbi nettó eredményt közel 18 százalékkal meghaladja. A vállalat a tevékenységét érintő fő kockázatok között említi meg egyrészt, hogy a részben a saját, részben a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 186 000 négyzetméteres területen – amely az egykori Óbudai Gázgyár területét képezte és jelentősen szennyezett – a munkák mindaddig nem kezdhetők meg, amíg a gázgyár jogutódjaként az MVM Next a kármentesítést el nem végzi, ennek pedig még az esetleges előkészületeiről sincs tudomása. Emellett a Duna-parti fekvésből eredő esetleges árvízveszéllyel is számolni kell annak ellenére, hogy az egykori Gázgyárhoz épült eredeti védmű az eddigi, 2013-ban mért, legmagasabb vízszint esetén is biztonságos védelmet nyújtott. Végül a bérlői magatartásban tapasztalható változás, valamint a kialakuló irodapiaci túlkínálat újra átmeneti vagy hosszabb távú üresedést eredményezhet, ezért ismét számolni kell az irodaterületek csökkentése iránti igényekkel, az irodahasználat tartós átalakulásával. Figyelembe véve a bérletidíj-bevételt érintő kockázatokat és a gazdasági környezetet, a piaci hozamelvárások növekedése következtében az ingatlanok valós piaci értékének további, esetleg jelentősebb leértékelődése sem zárható ki.