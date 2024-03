Átlagosan napi 1500 új bitcointárca éri el az egymillió dolláros lélektani határt jelentő tőkeértéket, ilyen sebes tempóra legutóbb a korábbi, 2021-es, 69 ezer dolláros történelmi rekordot megelőző rali folyamán volt példa a kriptopiacon. Akkor az ütem viszont a jelenleginél jóval nagyobb volt, három éve a napi 4000 új milliomos tárca sem számított kiugróan magas számnak.

Az, hogy napi 1500 tárca válik dollármilliomossá, a sajátosságai miatt nem jelenti azt, hogy ennyi ember lép be a milliomosok elit körébe. A kriptotárcákban tárolt tőke mennyisége az alternatívdeviza-piaci átláthatóságnövelés érdekében ugyan nyilvános, de az már nem, hogy pontosan ki is áll az érintett címek mögött. Így az is elképzelhető, hogy egy-egy újdonsült milliomos tárca mögött egy befektetési vállalat, egy távol-keleti milliárdos vagy éppen egy magyar kisbefektető áll, ahogy az is, hogy ugyanazon személy vagy cég birtokában egyszerre sok cím szerepel.

Az újdonsült milliomos tárcák számának megugrása mögött a bitcoin elmúlt időszakban mutatott elképesztő felfutása áll, ugyanakkor távolról sem csak azok gazdagodhattak meg a ralin, akik frissen szálltak be a kriptopiacra: az is könnyedén elképzelhető, hogy egyes befektetők az elmúlt tíz évben valamikor korábban vásároltak be a tokenekből egészen más árfolyamszintek mellett, majd magukra hagyták őket, értékük pedig az árfolyam ralijával megsokszorozódott.

A bitcoin az idén 65, az elmúlt egy évben pedig 201 százalékkal erősödött összesen.

Hatalmas ralin van túl a bitcoin az elmúlt egy évben

A legnagyobb kriptodeviza csillagászati felfutásán azonban nemcsak a befektetők, de a bitcoinbányászok is hatalmas összegeket keresnek: a szektor napi összbevétele az elmúlt napokban 78,6 millió dollár környékén mozgott, ami magasabb összeg, mint amit a korábbi, 69 ezer dolláros árfolyamcsúcs környékén tehettek zsebre, így történelmi csúcsot jelent a kereseteik terén.

A szektorra azonban nem vitás, hogy igazán ráfért már egy kis jó hír: a jelenlegi felfutást megelőzően ugyanis hosszú hónapokon át elhúzódott a tél a kriptopiacon, melynek nyomán tömegével dőltek be a kriptobányászcégek is. Ez a pangás azonban már a múlté: a szegmens legnagyobbjait követő Valkyrie Bitcoin Miners ETF árfolyama ugyanis közel megkétszereződött az elmúlt 12 hónap során.

Volt honnan szépítsenek a bitcoinbányász-cégek

A bányászcégek pedig igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni az ismételten kedvező piaci környezetből: a 13 legnagyobb szektoriális cég az elmúlt egy évben több mint egymilliárd dollár értékben adott le megrendelést különböző, bányászatra specializált számítógépekre, hogy megnövelt teljesítménnyel tudják meglovagolni a kriptopiaci ralit.