Elindította szerdán a teljes hosszúságú zenei videókat lejátszó szolgáltatását prémium-előfizetői számára a Spotify, egyebek között Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice, Aluna és Asake slágerei hívhatók le a tárból – írja a MusicBusiness Worldwide.

A szerencsések mától zenei videókat is nézhetnek a Spotify-on. Fotó: Shutterstock

A lépéssel a svéd vállalat kesztyűt dobott a YouTube-nak, amely világszerte piacvezető a zenei videostreamingelés területén, azonban egyelőre csupán 11 országban lesz elérhető a Spotify új szolgáltatása. A szerencsés kiválasztottak: az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Svédország, Brazília, Kolumbia, a Fülöp-szigetek, Indonézia és Kenya.

Mint látható, hazánk mellett az Egyesült Államok is hiányzik a felsorolásból, ám a Spotify közölte, hogy reményei szerint mihamarabb bővíti a zenei videók katalógusát, és a funkciót mind több országban, mind több felhasználóhoz juttathatja el.

Milyen eszközökön nézhető a Spotify új szolgáltatása?

A prémium-zenehallgatók amúgy iOS-en, Androidon, asztali számítógépen vagy tévén is nézhetik a videókat, ha a támogatott zeneszámoknál kiválasztják a „Switch to Video” gombot. Ezután a „Switch to Audio” gomb megnyomásával lehet visszatérni a zenei csatornához.

A Spotify összesített havi aktív felhasználóinak száma, amiben a zenét fizetség ellenében és ingyenesen – azaz reklámokat elszenvedve – hallgató ügyfelek is benne vannak, tavaly 23 százalékkal, 602 millióra nőtt. Azon belül a platform globális prémium-előfizetői bázisa 236 millió főre emelkedett.

A YouTube előfizetőinek száma – a YouTube Music és prémiumkategóriában – a múlt hónapban lépte át a százmilliót világszerte.

A befektetők nem hatódtak meg a hírtől, a svéd cég árfolyama a Nasdaqon magyar idő szerint este 6 körül 1 százalékos mínuszban, 255,4 dolláron állt.