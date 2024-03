Többek közt az amerikai bankokat érintő szabályozások kilátásba helyezett átalakításáról, az inflációs kilátásokról és a gazdaság állapotáról is kérdezték Jerome Powellt, az amerikai jegybank, a Fed elnökét szerdán az amerikai képviselőház pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságának tagjai.

Powell a meghallgatáson a banki szabályozásokkal kapcsolatban kiemelte: a Fed minden bizonnyal lényegi és látványos módosításokat fog még véghezvinni a pénzügyi szektor legnagyobbjait érintő módosításcsomagjával kapcsolatban, amely a jelenlegi formájában arra kötelezné a bankokat, hogy a mostani tőkemegfelelési szabályokhoz mérten nagyobb összegeket tartsanak maguknál egy, a tavaly márciusban bekövetkezett bankpánikhoz hasonló események megelőzésére.

A Fed feje többször is hangsúlyozta: még az is elképzelhető, hogy a jelenlegi tervezetet teljes egészében elkaszálják a jegybankárok, és egy új csomagot nyújtanak be helyette.

Az amerikai jegybank várható monetáris politikai pályájával kapcsolatban megerősítette korábbi kijelentéseit, melyek szerint a kamatok a platót már elérték, és a szakértők várakozásai szerint az idei évben valamikor már arra is alkalmas lesz az inflációs környezet az országban, hogy a Fed megindíthassa a piacok által korábban már márciusra is árazott kamatvágási dömpingjét.

Powell az első vágás várható időpontjára nem tett utalást,

a befektetők viszont a határidős jegyzések alakulása alapján júniusra árazzák a lazítási kampány megindulását. A vezető jegybankár ugyanakkor figyelmeztetett: a túl gyors, a túl korai, ugyanakkor a túl kései kamatvágásnak is megvannak a maga veszélyei. Emlékeztetett: a Fed addig kivár a kamatcsökkentéssel , amíg nem lesz teljesen biztos benne, hogy az fenntartható módon a jegybank 2 százalékos pénzromlási célja felé halad.

Az amerikai gazdaság kilátásairól elmondta: a esélye rövid távon továbbra sem jelentős, a GDP-növekedés teljesen elfogadható szinten jár, és a tempó várakozásaik szerint a közeljövőben sem fog lassulni. Amikor arról kérdezték, kijelenthető-e már, hogy a világ legnagyobb gazdasága sikeresen teljesítette a puha landolás forgatókönyvét, azt válaszolta, hivatalosan nem szeretne ilyesmit kijelenteni.

Powell csaknem háromórás meghallgatását követően a piacok visszafogott reakciót mutattak az elhangzottakra: az S&P 500 0,8 százalékos, a Nasdaq 1 százalékos, a Dow Jones pedig 0,33 százalékos pluszt mutatott a meghallgatás végeztével.