A fekete arany után a virágzó aranyé lehet a főszerep az üzemanyagpiacon

Az elektromos autózás mellett a biodízelek jelenthetnek megoldást a fosszilis üzemanyagok problémájára – ebben bízik az olajipari óriás, a Chevron is, akik nem restek hatalmas pénzeket önteni a sárga virágzatú növény felfuttatására sem. A repce a környezetnek és a termőtalajnak is jót tesz, kétszer akkora az olajtartalma, mint a szójának és télen is megterem.