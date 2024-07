Shein: fogy a bizalom, rájár a rúd kínai divatkereskedőre

Mark Rubio szenátor és társai nem szívesen látnák a Sheint a New York-i tőzsdén / Fotó: AFP

Az IPO terve végül meghiúsult, noha hivatalos információ nem érkezett erről egyik érintett oldaláról sem. Igaz, arról is csak kósza sajtóértesülések szóltak, hogy a Shein valamikor bizalmasan benyújtotta volna a felvételi kérelmét.

Ugyanez a képlet valósult meg Londonban, azzal az eltéréssel, hogy a Shein vezetői mind Rishi Sunak konzervatív kormányának képviselőivel, mind a munkáspárti árnyékkormány illetékeseivel egyeztettek a Brexit óta patináját és ügyfeleit elvesztő londoni tőzsdén (LSE) történő IPO esélyeiről. Biztató üzeneteket kaptak, csakhogy

a dokumentumok benyújtásáról szóló híresztelések valahogy nem akartak beigazolódni,

ezt a kínai cégek külföldi tőzsdei megjelenését előzetesen engedélyező pekingi döntés hiányával magyarázták a bennfentesek. Gyakorlatilag az egy hétre ígért procedúra már egy hónapos csúszásban van, noha a Reuters két forrása hétfőn megesküdött, hogy az iratok már a tőzsdefelügyelet asztalán vannak egy idei IPO reményével.

Felerősödtek az emberi jogi aggodalmak

A hír erős ellenállást váltott ki az emberi jogi csoportok részéről az Egyesült Királyságban a Shein munkaügyi gyakorlatával kapcsolatos aggodalmak miatt.

Az Amnesty International szerint a lehetséges londoni tőzsdei bevezetés egyértelmű szégyenfolt lenne az LSE számára. Az utóbbi nem így látja, a londoni parkettre vágyó cégek számának és a bevont tőkének az apadásával már ott tart, hogy „minden megoldás érdekli”.

Ráadásul húzós tétel lenne a Shein a maga 66 milliárd dollárra becsült piaci értékével,

amiből a tulajdonosai legszívesebben egy centet sem engednének. A társadalmi felháborodás viszont nincs az ínyükre, a befektetők sem szívesen válnának a támadások céltáblájává.

A Financial Times úgy értesült, hogy a Shein tervei továbbra is bizonytalanok, és annak ellenére, hogy most Londonra fókuszálnak, kétséges, hogy végül mellette is döntenek. Politikai síkon is egyre többen ellenzik a Shein bevonulását, magas rangú brit törvényhozók körében is nő a cég elutasítottsága.