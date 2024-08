Olimpiai formában a forint, épp most ugrik át a gáton

Továbbra is tartja jó formáját a forint, a hazai deviza lendületét az amerikai munkanélküliségi adatokon túl a KSH által csütörtökön közzétett inflációs adatok is táplálják.

Továbbra sem lassít a forint, az euróval és a dollárral szemben is erősödik a devizánk / Fotó: Shutterstock

Tovább menetel a forint

A forint az ezt megelőző két hétben kifejezetten rossz formában volt, az euróval szemben a július második felében látott 389-es szintről egészen 398-ig csúszott e hét elejére, ott azonban éles trendváltás történt, és a kurzus nem csak az eurórelációban, de a dollárral szemben is megtalálta ellenállását, és a számunkra kedvező irányba indult meg.

A forint heti mérlege a hét eleji negatív csúcsról számítva 0,83 százalékos erősödés az euróval szemben, ahol 395,67 környékén jár a kereszt, a dollárral szemben pedig még jobb a mérleg ugyanezen időtávon, 0,93 százalékos a plusz, és 362,33-on áll a jegyzés.

Kirobbanó formában a forint az euróval szemben továbbra is / Forrás: Stooq

A hazai deviza azt követően indult a lendületes erősödés irányába, hogy múlt hét végén megjelentek az aktuális amerikai munkanélküliségi adatok, amelyek a vártnál sokkal rosszabb munkaerőpiaci helyzetről adtak számot.

Ennek nyomán ismét felvillantak a recessziós félelmek, kiváltva ezzel a globális részvénypiaci beszakadást, a számok azonban jó hírt jelentettek a forintnak, mert növelték a Fed szeptemberi kamatvágásának valószínűségét, ami tankönyv szerint gyengítené a zöldhasút, ezáltal erősítené a forintot.

A jó hírek halmazának második fele pedig hazai oldalról futott be a tegnapi inflációs adatok képében, amelyek magasabb áremelkedésről számoltak be, mint amit az elemzők vártak. Ez arra enged következtetni, hogy az MNB tovább lassítja majd, esetleg teljesen le is állítja kamatvágási dömpingjét,

ami növeli a forint kamattámaszát, ezáltal erősíti a hazai devizát is.

A forint lendületéhez mindezen felül a csütörtökön megjelent költségvetési egyenlegről szóló adatok is hozzájárulhatnak. A költségvetés júliusban ugyanis rég nem látott többlettel zárt, így 213 milliárd forinttal csökkent az államháztartás halmozott hiánya. A szaktárca szerint ezzel tarthatóvá is válik az idei évre kitűzött 4,5 százalékos hiánycél, ez pedig örömteli hírt jelent a forint számára.