Ünnepnapokon sem pihent a forint – az euróval és a dollárral szemben is izmozik a magyar deviza

Bár a pesti tőzsde hétfőn és kedden is zárva tart, mégsem pihen a forint. Sőt, nem csak az euróval szemben izmozik a magyar deviza az erős oldalon, de a dollárral szemben egyhavi csúcsra lendült.

Vajon mit lépnek szerdán a forintpiaci szereplők? / Fotó: Shutterstock

A meglepő árfolyammozgás titka az illikvid piac lehet. Ennek tipikus esete, amikor a magyar nemzeti ünnep miatt – vagy a vallási ünnepek eltérő menetrendje okán –, a pesti parkett éppen zárva tart, de Londonban kereskednek. Miután a forintpiac meglehetősen unikális vásártér, ilyenkor

a londoni brókerek irányítják a forintpiacot.

Kevés a szereplő, s ezért akár egy-egy nagyobb, jól irányzott pozícióval is befolyásolható időlegesen az árfolyam. Pláne, hogy a legjobban informált szereplők nincsenek a piacon. Ezért ezeken a napokon jellemzően megnő a napon belüli volatilitás.

Az is színezi a képet, hogy az intézményi befektetők általában regionális szemléletben kereskednek, kevéssé érzékenyek a nemzeti sajátosságokra. A magyar forintot és a lengyel zlotyt jellemzően egy csomagban kezelik.

Hétfőn az euró-forint kurzus 393 és 395 között oszcillált. Miközben a magyar forint erősödött, a lengyel zloty gyengült, vagyis nem a varsói árfolyam-ingadozás átgyűrűzése játszott szerepet a forintpiacon, valószínűbb, hogy brókercsíny mozgatta meg a pihenőnapi forintpiacot.

A forint kedden is tartotta magát az euróval szemben az erős oldalon, délután 393,7 közelében jegyezték a kurzust. Ráadásul a régiós devizákkal, így a lengyel zlotyval, a cseh koronával és a román lejjel szemben is erősödni tudott a magyar fizetőeszköz.

Érdekes a dollár-forint, ahol a magyar deviza 1 hónapos csúcsra erősödött,

s a devizapárt kedden délután 354,66 közelében jegyezték. A dollárral szemben szinte egyetemlegesen erősödtek a feltörekvő piaci devizák, mert egyre valószínűbb a szeptemberi amerikai kamatvágás, melyhez a héten a Fed Jackson Hole-i konferenciája adhat további impulzust. Annál is inkább, mert nemcsak a Fed elnöke, Jerome Powell beszél pénteken, de Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója is felszólal.

Bármily izgalmasak is az illikvid piaci kilengések, sokkal érdekesebb, hogy szerdai budapesti tőzsdenyitást követően mit lépnek a forintpiaci szereplők.