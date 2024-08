Váratlan helyről kaphatnak lendületet a kínai részvények

Már beépültek a kockázatok a kínai részvényekbe

A kínai részvénypiac mellett érvel Christine Phillpotts, az Ariel feltörekvő piaci stratégiája is. A szakértő úgy véli, a Kínával kapcsolatos geopolitikai kockázatok velünk maradnak, ám a részvénypiaci értékeltségekbe ezekből mostanra számos beépült. A kínai részvényekkel jelenleg 9,5 százalékos kockázati prémiummal kereskednek, ami jóval magasabb az elmúlt húsz évben átlagosan jellemző 6 százaléknál és az amerikai piacokénál is, ahol még nem épültek be a részvényárfolyamokba egy hasonló negatív forgatókönyv kockázatai.

Phillpotts ezzel együtt az amerikai–kínai feszültségektől elszigetelt vállalatokat ajánlja, melyek belföldi piaci részesedésüket, illetve árréseiket növelni tudják.

Ilyen cég az egyes hírek szerint korábban magyarországi gyárnyitást is mérlegelő Great Wall Motor, amely az európai piaccal való kacérkodás ellenére járműveinek csupán harmadát exportálja, és így nagyban profitálni tud a kínai állam autóipari ösztönzőiből. Az Arielnél optimistán látják az e-kereskedelmi óriás Alibaba és a JD.com, valamint a turisztikai szektorban érdekelt Tongcheng Travel Holdings részvénypiaci kilátásait is.