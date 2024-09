Kilőtt a Mol, gyengül a forint a kedvező inflációs számokra

Jótékony hatást gyakoroltak a magyar részvényekre a kedd reggel közzétett, a vártnál alacsonyabb inflációs számok is, ám a BUX kora reggeli 0,35 százalékos erősödését, mellyel 72 329 pontig jutott a pesti börze vezető indexe, elsősorban a Mol mozgatta, hiszen az olajtársaság hétfőn a tőzsdezárás után jelentette be, hogy megkötötte a megfelelő megállapodásokat az Oroszországból származó kőolaj további vezetékes szállítására hazánkba, illetve Szlovákiába is.

Kilőtt a Mol / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A megnyugtató hírre az olajtársaság papírjai több mint másfél százalékkal, 2672 forintig drágultak, a legjobb teljesítményt nyújtva a blue chipek közül.

A Richter árfolyama 0,1 százalékkal, 10 640 forintra nőtt, miközben az OTP és a Magyar Telekom hétfői záróértéke közelében, 18 170, illetve 1026 forinton kezdte a napot.

Lendületes emelkedéssel startolt el viszont a Duna House, az ingatlancég papírjai 2,5 százalékkal, 916 forintig lőttek ki, miután egy optimista elemzés látott napvilágot a vállalatról.

A forint viszont egyértelműen gyengüléssel reagált a vártnál alacsonyabb augusztusi fogyasztói áremelkedésre, az euróért 397,3 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon. Nem is csoda, hiszen ha marad a trend, az MNB ezt követően bátrabban lazíthatja a monetáris kondíciókat.

Emellett a Citigroup forintról készült elemzését is kedd reggel ismerhették meg a hazai befektetők. Az amerikai bank elemzői arra számítanak, hogy a fiskális politikát övező kérdőjelek miatt gyengülhet a forint a következő hónapokban, annak ellenére, hogy a jegybank óvatos megközelítést alkalmaz a kamatvágási ciklusban. Az euró-forint árfolyamát 404–405 közé, a dollár-forint jegyzését 366–367 közé várja a Citigroup.