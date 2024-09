Magyar futballgazdasági stratégiát vizionálnak Horvátországban

Egészen messzire ment a horvát sajtó az eszéki focicsapat eladására vonatkozó spekulációkban. A "hírek" szerint, nem csupán arról van szó, hogy a Red Bull kinézte magának Mészáros Lőrinc szlavóniai futball klubját. Hanem a magyarok azért mondanának le Eszékről, hogy megvegyék az NK Rijeka klubot. Amihez aztán egy magyar irányítású tengeri kikötő víziója is kapcsolódik a mai szlavón közbeszédben.

A rijekai kikötő iránti magyar érdeklődés ezredforduló utáni története egészen 2002-re nyúlik vissza. Akkor írta alá a magyar és a horvát fél a rijekai kikötő egy részének privatizációjáról szóló memorandumot. Eredetileg egy gabonasiló közös építéséről volt szó, 12 éves magyar koncesszióval, amit 20 évvel meg lehetett volna hosszabbítani. A Ganz Port magyar konzorcium keretében 51 százalékos magyar és 49 százalékos horvát részvétellel alakult meg a Ganz Port Rijeka magyar-horvát vegyesvállalat. A tervek között szerepelt három daru és egy másik siló felújítása is. Zágráb a 12 éves koncessziót erőltette, míg Budapest csak 32 év alatt látta megtérülőnek a befektetést. Végül nem jutottak dűlőre.

Stratégiai tervet sejtenek a horvát újságírók

A 7Dnevno horvát lap szerint Magyarország a Kínából érkező tengerentúli áruszállításhoz keres kikötőt, s a stratégiai terv része a Budapest-Rijeka vasútvonal korszerűsítése is. A Szlavóniától való elfordulás és a Tengermellékre való fókuszálás szcenárióját erősíti a horvát újságírók szemében Mészáros Lőrinc abbáziai hotelberuházása. Idén márciusban nyílt meg a 108 szobás, 4 csillagos abbáziai (Opatija) Miramar Hotel, melyet a magyar üzletember tavaly vásárolt meg korábbi osztrák tulajdonosaitól. Ráadásul, korábban a szomszédos Ičićiben is befektetett. A pálfordulást alátámasztani vélik azzal is, hogy a horvát Podravka nyerte a Fortenova tendert, mellyel Mészáros Lőrincet is hírbe hozta a horvát sajtó, bár választási évben ez eleve is kacsaízű hírecskének látszott.

Kék vidék, zöld vidék, mintha nem is egy országban lennének

Nehéz rendet vágni a horvát sajtóértesülésekben, különösen, ha

olyan kényes témáról van szó, mint a kék és zöld régiók tőkevonzó képessége.

A horvát gazdaságban mély szakadék húzódik a turistáktól zsúfolt virágzó tengerpart és a 100 ezres kivándorlástól sújtott, hosszú ideje hanyatló szlavóniai-baranyai vidék között, melyen csak átrohannak az Adriára igyekvők. Hiába épültek a tengerpartra vezető autópályák, mert a zöld vidék és a kék vidék nem került közelebb egymáshoz. A szlavóniai mezőgazdasági termékek nem jutnak el az Adriára, ott hamarabb kapunk spanyol gyümölcsöt, olasz zöldséget, és még olcsóbb is. Más szóval, olvasóbarát téma egy Eszék-Fiume ellentét.