Még 2019 nyarán derült ki, hogy Magyarország tengeri kikötőt és kijáratot létesít az olaszországi Triesztben. Ezt akkor azzal indokolták, hogy a magyar vállalkozásokat fogja segíteni.

Tengeri kikötője lesz Magyarországnak: még az idén megindul az építése / Fotó: Il Molo VII, fonte Twitter @PortodiTrieste

A bejelentés túlzás nélkül történelminek számított, hiszen egyúttal azt is jelentette, hogy Magyarország saját tengerparttal rendelkezik, amit száz éve, a trianoni béke előtt mondhatott el utoljára magáról. Igaz, a magyar tengeri kikötő nem egyik pillanatról a másikra valósul meg. Ezt előrevetítette, hogy maga az adásvételi folyamat is másfél évet vett igénybe és csak 2020 legvégén zárult le a papírmunka.

Mit kell tudni a magyar tengeri kikötőről Triesztben?

Mindenesetre azóta tény, hogy Magyarország egy

300 méter hosszú partszakasszal rendelkező,

32 hektáros területet vásárolt meg Trieszt kikötőjében (ami egykor az Aquila finomítói tevékenységének adott otthont),

31 millió euróért,

60 éves koncessziós szerződés keretében. Ennek oka, hogy az olasz jogszabályok értelmében a tengerpartnak mindig állami tulajdonban kell maradnia.

Az alábbi térképen látszik, pontosan hol helyezkedik el a Magyarország által megvásárolt tengerparti szakasz.

Annak idején azt is jelezték, hogy a vámszabad kikötőben majdnem 100 millió eurós (ezt 2022-re már 150 millió euróra emelték) infrastrukturális beruházást terveznek, hogy a magyar vállalkozások innen bonyolíthassák le exporttevékenységüket. Ezt akkor mintegy kétmillió tonnára becsülték, ami 78 ezer konténert jelent évente.

Miért éppen Triesztben lesz a magyar tengeri kikötő?

Az, hogy Triesztben lesz az új magyar tengeri kikötő, logikus választásnak tűnik. Az egyik legközelebbi tengeri kikötő Magyarországhoz, közúton és vasúton is elérhető 24 óra alatt, a kikötő kapacitása pedig elég ahhoz, hogy a magyar exportáló vállalatok igényeit ki tudja elégíteni. A trieszti kikötőt azok a közepesnél nagyobb hajók tudják használni, amelyek a magyarországi vállalatok számára fontosak.

Ezen a partszakaszon a természetes vízmélység 13 méter, így itt csak a 12,2 méteres merülésű Suezmax-osztályú 120–200 ezer tonnás vízkiszorítású teherhajók, konténerszállítók köthetnek ki. A konténereket gyorsvasúti összeköttetéssel juttatják el Magyarországra: a trieszti kikötőt és Budapestet összekötő vasútvonal hossza 539 kilométer. A terv szerint heti 14 vonatpárt közlekedtetnek majd. A legnagyobb hajók a bevett gyakorlat szerint Rotterdamba vagy Pireuszba hajóznak be, ott az árut kisebb hajókra pakolják, így küldik Triesztbe. A folyamat pedig visszafelé is így működik.

A magyar tengeri kikötő kialakításának feladatát a magyar kormány az Adria Port Zrt. alá szervezte, amely a magyar állam 100 százalékos tulajdonában lévő gazdasági társaság. Az alábbi videó azt szemlélteti, milyen lenne kész állapotában a magyar kikötő Triesztben.

Azért felel, hogy végrehajtsa Trieszt kikötőjében a magyar állam kikötőfejlesztési projektjét, ezen keresztül pedig ösztönözze Magyarország külkereskedelmét és a logisztikai láncok fejlesztését a magyar gazdaság javára. A vállalat felett az alapítói jogokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) gyakorolja.

Hol tart most a trieszti magyar kikötő megépítése?

Teltek az évek, de a konkrét kivitelezés nem indult meg. Ebben meghatározó szerepet játszott a Covid-járvány, az eladó felet érintő több per, valamint nyilván a háborús helyzet is. Aztán 2022 legvégén arról írt a magyar sajtó, hogy sínre került az ügy és a megvalósíthatósági tanulmányok alapján elindult az engedélyeztetési eljárások beszerzése. Tavaly nyáron a Világgazdaságban már arról írunk, hogy az olaszországi illetékes kikötői hatóság jóváhagyta a magyar tulajdonban lévő terminál rakpartosítását. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a pályázati munkák elbírálása is, a közeljövőben pedig eldőlhet, kit bízhatnak meg a munkálatok elvégzésével.

Garai Péter Tibor, az Adria Port Zrt. vezérigazgatója másfél évvel ezelőtt azt közölte, hogy

2026-ban megindulhat a forgalom a kikötőben.

Hogy ez tartható-e, az idővel ki fog derülni. Az biztos, hogy a napokban biztató hírek érkeztek, ráadásul hivatalos helyről. Keresztes László Lóránt, az LMP országgyűlési képviselő írásbeli kérdést nyújtott be Mikor lesz Magyarországnak tengeri kikötője? címmel. Erre Magyar Levente, a KKM miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára válaszolt Szijjártó Péter tárcavezető megbízásából.

Ebből kiderült, hogy folyamatosak az egyeztetések az olasz féllel a beruházás előkészítéséről. „A tárgyalások jelen állása szerint a partfalépítési és mederkotrási munkák ebben az évben megindulhatnak” – fogalmazott Magyar Levente. Ez tehát azt mutatja, hogy a trieszti magyar kikötő fejlesztése napirenden van, ugyanakkor a megépülése még gyerekcipőben jár.