Piacvezetőnek termettek az OTP-leányok

Átrendezi kelet-európai portfólióját az OTP, mely elsősorban olyan országokban kíván megjelenni, amelyek a magyarhoz hasonló gazdasági fejlődési lehetőségeket tartogatnak – olvasható a pénzintézet nemzetközi terjeszkedését áttekintő Oeconomus-tanulmányban.

Átrendezik a portfóliót / Fotó: Shutterstock

Feltűnést keltett idén tavasszal hogy két évtized után kivonul a román bankpiacról az OTP, miután nem sikerült akkora részesedést elérni, ami hosszú távon megérte volna a helyi érdekeltség fenntartását. Az OTP részesedése a román piacon 2,64 százalék volt, ami 420 ezer lakossági, 22 ezer vállalati ügyfelet foglalt magába. A további növekedést az OTP csak újabb romániai akvizíciókkal tudta volna elérni, ami azonban nem került kilátásba.

A Balkánon is megjelentek

A bank terjeszkedése a közép- és kelet-európai országokban a 2000-es évek eleje óta figyelhető meg, melynek során mára Magyarországon kívül 10 másik államban is jelen van. Elsőként 2001-ben Szlovákiában terjeszkedett a magyar vállalat. A szlovák felvásárlást követően két évvel később, 2003 májusában a bolgár, majd alig egy évvel később 2004 áprilisában a román bankpiacra is belépett a magyar bank. Mind a román, mind a szlovák piacon mérsékelt eredményeket tudott a bank leánya elérni. Szlovákiából 2020-ban távozott, a belga székhelyű KBC csoport vásárolta fel részvényeinek 99,44 százalékát. A bolgár akvizíció viszont fényesen sikerült, a külföldi leánybankok közül messze ott termelte tavaly is a legnagyobb nyereséget.

A balkáni térség államai közül négy országban van jelen az OTP Bank: Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban és Albániában. A balkáni terjeszkedéssel egy időben az OTP ismét kelet-európai országok felé is nyitni kezdett, elsősorban a szomszédos Ukrajna, valamint a távolabbi Oroszország, majd Moldova került sorra. Ukrajnában 2006 júniusába lépett be az OTP, amikor 650 millió eurós vételárért gazdát cserélt a Raiffeisen ukrajnai leánybankja. Az akvizíció mérete jóval nagyobb volt, mint az eddigiek, így a befektetők számára is reménykeltőnek bizonyult.