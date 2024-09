Példa nélküli, amit a Ryanair és a Wizz Air tett augusztusban

Ellepték az európai reptereket az utazni vágyók a nyár utolsó hónapjában, alaposan fellendítve a diszkont-légitársaságok forgalmát. A Ryanair és a Wizz Air utasszáma is csúcsot döntött augusztusban.

A Ryanair és a Wizz Air is rekordot döntött augusztusban / Fotó: Shutterstock

A piacvezető ír fapados 20,5 millió jegyet adott el járataira, 8 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Augusztus ezzel minden idők legerősebb hónapja volt a Ryanairnél, és egymás után a második, amikor 20 millió feletti utasforgalmat regisztrált. A járatkihasználtság továbbra is kiemelkedően magas, 96 százalék volt, csakúgy, mint júliusban. Augusztusban több mint 111 800 járatot indított a társaság.

Rekordot döntött a turisztikai csúcsszezonban a Wizz Air is, melyet 6,2 millióan választottak augusztusban. Ez 1 százalékos bővülést jelent éves alapon. A magyar hátterű diszkont-légitársaság járatainak kihasználtsága 1,3 százalékkal javult, elérve a 95,4 százalékot.

Ehhez hozzájárult a kapacitások ideiglenes szűkülése is, amit a Pratt & Whitney által gyártott hajtóművek meghibásodása okozott. A hibás alkatrészek átvizsgálása miatt az utaskapacitás 0,4 százalékkal esett vissza éves alapon.

A társaság augusztusban forradalmian új termékkel jelent meg a piacon, az All You Can Fly bérlettel alkalmanként 10 euróért vásárolhatnak repülőjegyet a Wizz járataira az ügyfelek, évi 599 euróért. Az éves bérlet telitalálatnak bizonyult, amit jelez, hogy a kedvezményes éves bérletek a bevezetéstől számított 48 órán belül el is fogytak.

A Ryanair árfolyama 0,6 százalékkal erősödött a dublini börzén, a Wizz Air papírjai 0,8 százalékot emelkedtek a londoni börzén kedd délelőtt. A kedvező hírek mindkét fapadosra ráférnek, mivel az ír társaság részvényeinek kurzusa 17 százalékot ereszkedett az év eleje óta, míg Váradi József cégének tőzsdei értéke 41 százalékkal zsugorodott idén.