Ezrével felejthették az Államkincstárnál a pénzüket az államkötvények tulajdonosai

Népszerű az államkötvény, ha csökkentek is a hozamok: aki nem tudta volna, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss közleményéből kiderül, hogy már majdnem tizedik magyarnak van állampapír befektetése. Idén még nőtt is a számuk, a közlemény azonban felhívja a figyelmet egy érdekes jelenségre: az utóbbi hónapokban sok tulajdonos mintha megfeledkezett volna a számláján lévő pénzről. Érdekes kérdés, mekkora ez az összeg (akár több tízmilliárd forint is lehet) és milyen befektetések felé mozdul – ha egyáltalán mozdul valamerre.

Az államkötvény, takarékjegy a az alacsonyabb kamatok mellett is népszerű megtakarítási formák, a legutóbbi nagy lejáratok után sokan "felejtették" a pénzüket a Magyar Államkincstárnál Fotó: Vémi Zoltán

Az ÁKK adatai szerint augusztus végén 828 796 ügyfél rendelkezett lakossági állampapírral Magyarországon – áll a 2024-es finanszírozási terv első három negyedévi időarányos teljesüléséről közzétett összegzésben.

A hozamok csökkenése ide, vagy oda (ami természetes folyamat, hiszen az inflációs hullám levonulása magával vonja a kamatszint alábbszállását) , a 2023-as év végihez képest 6 481-el még nőtt is a magyar lakossági állampapír-tulajdonosok száma. Ugyanakkor felfigyeltek egy érdekes jelenségre: a harmadik negyedévben mintegy 18 ezer fővel csökkent a lakossági állampapír-befektetők száma.

Ennek az egyik oka – írta az ÁKK –, hogy a nyáron lejártak az első MÁP Plusz államkötvény sorozatok, és ezt követően

a befektetők kis része nem rendelkezett a tőkejövedelemről, ami így részben a pénzszámlákon állhat.

Mekkora összeget hagyhattak bent az állampapír-tulajdonosok?

A közleményben nem szerepel, hány ügyfelet jelent a "kis része". Erről, és az érintett összegről megkérdeztük a Magyar Államkincstárat, és cikkünket frissítjük, ha kapunk választ. Egy kis gondolatjáték nagyon durva számításokkal: mivel a teljes lakossági állampapír-állomány 11 765 milliárd forint volt szeptember végén, 18 ezer ügyfél – ha átlagban számolunk – 250 milliárd forintál is több állománnyal rendelkezhet. Ennek a "kis része" pedig akár tízmilliárdokra is rúghat számlán felejtett pénzként, ami egyszer majd megmozdul, és vagy állampapírban marad, vagy megy másfelé.

Erre az ÁKK felhívta a Magyar Állampapír hírlevél feliratkozóinak figyelmét, a Magyar Államkincstár pedig külön értesítést küld a felhasználható szabad pénzösszegről azoknak, akik ehhez előzetesen hozzájárultak. Ezen felül az ÁKK külön felhívta a banki forgalmazói kör figyelmét is erre a jelenségre.