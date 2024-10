Felrobbant a bitcoin-ETF-piac, félelmetes tőkeáramlás indult meg a szektorba

Június eleje óta nem látott napi forgalmat éltek meg a bitcoin amerikai tőzsdén kereskedett alapjai a hét első napján: a legnagyobb kriptodeviza ETF-jei 556 millió dollárnyi tőkét tudtak bevonzani október második hétfőjén, tovább erősítve ezzel a token további felfutásába vetett hitet.

Jó időszak előtt állhat a bitcoin / Fotó: Getty Images

Erős hajrát mutathat az idén a bitcoin

A bitcointól ugyanis sokan kifejezetten sokat várnak októberben, ennek oka, hogy a tokennek rendre az ősz második hónapja az egyik, ha nem a legerősebb időszaka minden évben, a felfutást pedig az idén több tényező is támogatja:

a globális kamatcsökkentési ciklus elindulásán túl, mely a biztos hozamok csökkentésével a kockázatosabb piacok felé irányítja a befektetőket,

a novemberi amerikai elnökválasztás kimenetelével kapcsolatos spekuláció is a legnagyobb kriptodeviza malmára hajthatja a vizet.

A kriptopiacon ugyanis egyre inkább az a befektetői várakozás kezd elterjedeni, hogy nemcsak az alapjáraton kriptopártinak tartott Donald Trump győzelme hozhat jó időszakot a szektor számára, de Kamala Harris diadala sem mérhet akkora csapást a digitális eszközosztályra, mint attól korábban a befektetők tartottak. A demokrata jelölt ugyanis az elmúlt hetekben már többször is utalt rá, hogy Biden elnöknél lazábban állna majd a kriptodevizák szabályozásához, sőt, egy Wall Street-i eseményen még azt is belengette, hogy a szektor akár még szerepet is kaphat a világ legnagyobb gazdaságának digitalizálásában – ez pedig természetesen tetszik a befektetőknek.

Harris enyhülésétől függetlenül a kriptopiac továbbra is Trumpot szeretné az Ovális Irodában látni,

a republikánus jelölt ugyanis egyenesen azt ígéri, a világ kriptofővárosává teszi az Egyesült Államokat.

Visszatérve az ETF-ekre, a bitcoin amerikai tőzsdén kereskedett alapjai az indulásuk óta eltelt szűk tíz hónapban több mint 20 milliárd dollárnyi nettó tőkebevonásra voltak képesek. A forgalom kapcsán Nate Geraci, az ETF Store elnöke a Bloombergnek úgy fogalmazott:

A hétfői nap forgalmára nehéz nem túlzó jelzőket találni, bődületes érdeklődést éltek meg az ETF-ek. Az elmúlt tíz hónap mérlege pedig nevetségesen jó, minden előzetes várakozásra köröket vert a valóság.

A szakértő hozzátette: ami pedig különösen jó fényt vet a forgalomra, az az, hogy többségében nagy, vállalati befektetők szállnak be az alapokba, nem a kistőke, ez pedig az intézményi elfogadottság elmélyülésére enged következtetni, ami egyértelműen pozitív előjel a szektor jövője számára.