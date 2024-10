Kifulladt a PannErgy-rali, baj lehet a fundamentumokkal

Egész héten morzsolódott, most meg már kifejezetten esik a PannErgy árfolyama. Nem is a bő másfél százalékos napon belüli lecsúszás feltűnő, sokkal izgalmasabb, hogy a kispapír péntek délelőtt a pesti tőzsde negyedik legforgalmasabb részvénye volt 15 millió forinttal. Forgalomban felülmúlva a blue chip Telekomot és a midcap Opust is. A befektetők a fundamentumokat sem tartják meggyőzőnek.

Nem meggyőzők a fundamentumok / Fotó: PannErgy

Felhúzás fundamentumok nélkül

Jókora felhúzást láthattunk az elmúlt hetekben. Októberben 1385 forintról indult a rali, s 1615 forintnál tetőzött október 17-én. Onnan konyult le 1555 forintig.

Profitrealizálásról lehet szó, ami természetes ilyen meredek felhúzást követően.

Ám a komolyabb kifulladás sem kizárt. Annak ellenére is, hogy a BÉT piacfejlesztési programja keretében készített elemzésében az OTP vételre ajánlja a részvényt 2072 forintos célárral, 12 havi horizonton.

Kiábrándító a hangulat

A részvény kisbefektetői fórumán kiábrándító a hangulat. Úgy látják a hozzászólók, hogy különösebb fundamentális tartalom nélkül emelkedett az árfolyam, és az időszaki jelentés sem volt igazán meggyőző. És ugyan várhatók az ágazatban pályázati, kormányzati támogatások, ám ezekhez a többi piaci szereplő is hozzáférhet, sőt, a pénz újabb szereplőket vonzhat a piacra.

Biztató a jövőre nézve, hogy többen azon spekulálnak, mekkora esést követően érdemes beszállni a papírba.

Elmaradtak a tervtől

A geotermikus energiát hasznosító közműcég az idei harmadik negyedévben, különleges és változatos időjárási körülmények mellett, a bázisidőszak hőértékesítését meghaladó, de

az időszakos tervtől kismértékben elmaradó hőértékesítést realizált.

A negyedéves tervértéktől a PannErgy 2 százalékkal elmaradt, míg a bázisidőszakét 5,3 százalékkal felülteljesítette.

A PannErgy a termelési jelentés adatai szerint az év elején publikált, az idei üzleti évre vonatkozó, konszolidált 3,9–4,1 milliárd forintos EBITDA-terv várható teljesülését fenntartja.

Az OTP részvényelemzője is valószínűsíti, hogy