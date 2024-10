A német gazdasági helyzetre fittyet hányva, magasan szárnyal a DAX

A vezető német gazdasági intézetek szerint idén már a második egymást követő évben csúszhat recesszióba Európa legnagyobb gazdasága, és jövőre is csupán 0,8 százalékkal bővülhet a német GDP, pontosan feleakkora mértékben, mint amire korábban számítottak. Eközben a német tőzsde egyik rekordot dönti meg a másik után.

Egyetlen irányt ismer a német tőzsdeindex, a DAX / Fotó: Photononstop via AFP

A munkanélküliség ismét nő, részben a számos vállalatnál végrehajtott, kíméletlen költségcsökkentések következtében. A feldolgozóiparban a koronavírus-válság kezdete óta a pince mélyén kuksol a piaci hangulat. Klaus Wohlrabe, az Ifo gazdasági szakértője úgy látja, hogy a német gazdaság „egy lefelé tartó spirálba kezd belesodródni”.

Ezzel szemben a frankfurti tőzsde vezető indexe, a DAX az egyik rekordot dönti meg a másik után, mintha csak a német gazdaság kirobbanó formában lenne. Úgy tűnik, a befektetők elvesztették a realitásérzéküket, hiszen nem csak a jelenlegi helyzet, a kilátások is meglehetősen borúsak. A német gazdaság kulcságazatai mély strukturális válságba süppedtek, ami a DAX kosarában helyet kapó 40 cég többségét is érinti.

Autó-, vegy- és gyógyszeripar – német kulcságazatok a pácban

Az autóiparban például a múlt héten a Volkswagen zsinórban immár másodszor csökkentette bevétel- és nyereségvárakozását, ráadásul kénytelen volt egy szigorú szerkezetátalakítási programba is belefogni. Több ezer munkahely került veszélybe, és a vállalat – a megalapítása óta először – Németországban is üzembezárásra készül. A Mercedes pedig néhány héten belül már a második profitfigyelmeztetését indokolta a gyenge kínai kereslettel.

Szeptember elején visszavágta előrejelzését a BMW is, a bajorok nemcsak a gyenge keresletre, hanem a szintén német Continental által gyártott fékekkel kapcsolatos problémákra is hivatkoztak. A hannoveri beszállító jelenleg ugyancsak egy létszámleépítéssel is járó, drasztikus szerkezetátalakítási program kellős közepénél tart. Az autóipar válsága pedig egyúttal nyomás alatt tartja a csipgyártó Infineont is, amely forgalmának mintegy felét ebben a szektorban bonyolítja le.