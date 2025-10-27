Azonnal árcsökkentést jelentett be a Lidl Magyarországon: mostantól 20 százalékkal olcsóbb a vásárlók egyik kedvenc terméke

Népszerű a csokoládé az európai vásárlók körében: a világ csokoládékínálatának közel felét, 45 százalékát fogyasztják el a kontinensen. A Lidl erre a statisztikára fűzte fel, hogy csökkenti a csokoládék árát a polcain, de csak bizonyos termékeknél.

Csökkenti a Lidl a saját márkás csokoládék árát a közelgő ünnepekre való tekintettel / Fotó: GettyImages

Sok európai a csokoládét olyan mindennapi luxusnak tekinti, amelyről nem szívesen mondana le a Centre for the Promotion of Imports (CBI) holland kormányzati ügynökség adatai szerint. Az európaiak ráadásul a világátlag 0,9 kilogramm csokoládénál jóval többet fogyasztanak évente.

A csokoládé az egyik legkedveltebb édesség hazánkban is: az Impetus Research éTrend 2025-ös kutatása szerint Magyarországon legalább hetente egyszer a lakosság 37 százaléka fogyaszt táblás csokoládét és mindössze a megkérdezettek 8 százaléka mondta azt, hogy soha nem eszik ilyet.

A kutatásból az is kiderül, hogy a magyarok hetente átlagosan 4,6 alkalommal esznek valamilyen csokoládét.

Lidl: csokoládéár-csökkentést jelentett be

A Lidl Magyarországnál szintén népszerűek ezek az édességek a vásárlók körében, ezért a diszkontlánc folytatja árcsökkentési kampányát: az ünnepi időszak előtt a saját márkás csokoládék lesznek tartósan olcsóbbak.

A 100 grammos Fin Carré csokoládék ára október 27-től 20 százalékkal csökken: a klasszikus 100 grammos tej- és étcsokoládék ára például 599 forintról 479 forintra, míg a prémium, magas kakaótartalmú változatok 999 forintról 799 forintra mérséklődnek.

Az ünnepi időszak közeledtével ez kellemes hír azoknak, akik halloweenkor, Mikuláskor vagy karácsonykor szívesen ajándékoznak édességet – vagy egyszerűen csak élvezik a mindennapok apró örömeit egy kocka csokoládé formájában.

A Lidl Fin Carré termékeinek döntő többsége ráadásul Fairtrade minősítéssel rendelkezik, amely jobb munka- és életkörülményeket biztosít a kistermelők és a dolgozók számára Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában. Így a vásárlók a fenntartható és méltányos kakaótermesztés támogatásáért is tehetnek.

Hétfőtől tehát olcsóbban vásárolhatunk csokoládét, de keddtől más téren drágulásra lehet számítani: rég nem látott mértékben drágul ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik.