Morzsolódó árak mellett növelte profitját a takarmánygyártó

A lezárt üzleti évet befolyásoló globális makrogazdasági kihívások ellenére is eredményes évet zárt az UBM, amely a következő évben is folytatja a tavaly meghirdetett hároméves növekedési stratégiája megvalósítását. Ezzel párhuzamosan azonban arra is törekszünk, hogy hozzájáruljunk a hazai mezőgazdaság teljesítményének bővítéséhez, mindezt a fenntarthatóság növelése és a takarmányhasznosulás javítása mellett