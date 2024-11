Tombolt a pesti börze, a száguldó OTP új csúcsra röpítette a BUX-ot

Hatalmas, 23 milliárd forintos forgalom mellett száguldottak új rekordértékre hétfőn az OTP részvényei, miközben a forint is bivalyerős volt.

Padlógázzal hasított az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A legnagyobb hazai bank részvényei tőzsdezárásig 3,8 százalékkal, 21 800 forintig vágtáztak, de napközben jártak 21 910 forintos magasságban is. Alaposan megemelte a Morgan Stanley a legnagyobb hazai bank célárfolyamát.

A többi blue chip közül is egyedül a Richter gyengült, 0,3 százalékkal, 10 670 forintra.

Eközben a Magyar Telekom kurzusa 1,5 százalékkal, 1206 forintra, míg a Molé 1,2 százalékkal, 2674 forintra nőtt.

A BUX is megdöntötte eddigi csúcsértékét, a tőzsdemutató 1,9 százalékkal, 79 253 pontra emelkedett. Az azonnali részvénypiac forgalma megközelítette a 28 milliárd forintot.

A forint kurzusa is magára talált. Az euró 0,4 százalékkal, 406,6 forintig jött vissza, miután késő délelőtt a 410 forintot is megközelítette az árfolyam. A hazai devizapiacon most minden szem a Magyar Nemzeti Bankra szegeződik. Az elemzők többsége a holnapi kamatdöntő ülésen nem számít újabb kamatcsökkentésre, amit a hazai deviza utóbbi időben látott gyenge teljesítménye indokol. Maradhat tehát a 6,5 százalékos alapkamat, ami szintén támogathatta a magyar pénznemet.

A forint egyébként a régiós devizákkal, a brit fonttal és a svájci frankkal szemben is izmosodott hétfőn.