A Shein Londonban zöld jelzést kapott, de Peking és Washington még mindig piros

Megkapta a brit hatóságok engedélyét a londoni tőzsdére lépéshez (IPO) a Shein, ám az online divatáruháznak még a kínai jóváhagyást is meg kell szereznie, miközben terveit nehezíti a kínai árucikkekre kivetett 145 százalékos amerikai vám, illetve az úgynevezett de minimis vámmentesség megszüntetése.

Fotó: AFP

Régóta tőzsdére igyekszik a Shein, de lehet, hogy elkésett

A rendkívül olcsó ruhákat kínáló Shein már jó ideje törekszik arra, hogy egy nyugati tőzsdére lépjen, amihez a brit jóváhagyást már el is nyerte a Reuters forrásai szerint, ám újabban Kína is engedélyhez köti, hogy az ország vállalatai külföldi tőzsdén mutatkozzanak be. Noha a Shein 2022-ben központját a kínai Nancsingból Szingapúrba helyezte, Peking jóváhagyására továbbra is szükség van.

Az online áruház nem birtokol vagy működtet egyetlen gyárat sem, hanem több ezer, főként kínai beszállítóval dolgozik együtt,

ám igyekszik szállítóit is diverzifikálni, amit azonban Peking nem néz jó szemmel. Januárban a Shein még húsvét előtti IPO-t tervezett, ám ez már szinte biztos, hogy nem fog bejönni, ráadásul a kínai vámok emelésével párhuzamosan Trump bezárta azt a kedvezményt is, mely a 800 dollár alatti csomagok vámmentes behozatlát engedélyezte.

Mindez azt is jelente, hogy a Sheinnek engednie kell elvárásaiból, melyek februárban még 50 milliárd dolláros cégértékkel számoltak, noha már az is jelentős csökkenés egy korábbi 2023-as tőkeemelés során elért 66 milliárd dolláros értékeltséghez képest. A piacok elmúlt napokban mutatott volatilitása szintén nem ideális környezet egy IPO-hoz.