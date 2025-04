Megnyugodni látszik a piac két mozgalmas hetet követően

A rézkereskedők a kínai ösztönző intézkedésekre fogadtak és a vámhalasztás bejelentését követően a réz közel 15 százalékot drágult a New York-i határidős piacon. Tekintettel a 100 százalékos vám tarthatatlanságára, mind az amerikai fogyasztók, mind a kínai termelők számára, a legvalószínűbb forgatókönyv, úgy gondolom továbbra is az, hogy a kezdeti nagy bejelentéseket követően, lehiggadnak a kedélyek. Ez enyhíti a recessziótól való félelmeket, és további enyhülést hozhat.

A nyersolaj piacán is nagy volt a mozgás, amint árfolyamának sikerül letörnie a 2022-2025 időszakban kialakult sávot. A WTI-t és a Brentet is most kb. 65 dolláros szint közelében közel egyforma árfolyamon kereskedik.

A piac új egyensúlyt keres, ami valószínűleg egy

alacsonyabb szinten lesz, hogy visszafogja a költséges kitermelést, miközben a kereslet folyamatosan csökken.

A piaci hangulat átmeneti enyhülése ellenére a globális gazdasági kilátások továbbra is törékenyek. Az amerikai fogyasztók jelentős vámemelésekkel és ebből kifolyólag áremelkedéssel kell majd szembenézniük, annak ellenére, hogy a vámok bevezetését elhalasztották. Eközben az exportorientált országok kormányai a gazdaságuk potenciális visszaesésének nagyságát mérlegelik és a lehetséges ellenlépéseken dolgoznak. Ez semmi jót nem jövendöl sem a fogyasztóknak, sem a világgazdaságnak, sem a piacoknak.