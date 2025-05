A Fed kapusdilemmája: merre vetődjön Jerome Powell?

Csak túl késő ne legyen!

A magasabb árak kockázata miatt a Fed halogatja a kamatvágást, amely élénkíthetné a gazdaságot. Ehelyett arra összpontosíthatnak, hogy az egyszeri áremelkedés ne tápláljon tartós inflációt.

Kérdés, hogy miként reagál a Fed az esetleg romló munkaerőpiaci adatokra. Egy másik kihívás pedig abból adódik, hogy az inflációval kapcsolatos fogyasztói és üzleti elvárások önbeteljesítők, ezért döntő szerepet játszanak annak meghatározásában, hogy mi történik az árakkal.

Vagyis fontos szerepe lehet a jegybanki kommunikációnak. Mert Powell galambbeszéddel sem feltétlen gyorsítja a gazdaságot, s héjakommunikációval sem kerüli el biztosan az inflációs várakozásokat.

Árnyalja a képet, hogy az elnök nem szimpatizál a most formálódó Fed-stratégiával, s Trump már most is „Késő Úrnak” csúfolja Powellt.