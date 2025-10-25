Orosz költségvetés: Moszkva új motorokkal kénytelen felpörgetni a gazdaságot

Képes lesz-e tartani magát az orosz gazdaság? Az orosz költségvetés tervezetében a jövő évi, a GDP 2,6 százalékát kitevő deficit 2027-re évi 1,2, 2028-ra évi 1,3 százalékra mérséklődik – legalábbis Moszkva elképzelései szerint. A gazdasági stabilitás kérdése roppant erősen foglalkoztatja az EU-t, Kínát és az Egyesült Államokat egyaránt. Oroszország a következő évekre „lehűlést” ígér, amely körülbelül a vezető nyugati országok évi növekedési ütemére (1-1,5 százalék) vinné le az orosz gazdasági növekedést.

Vlagyimir Putyin orosz elnök – az orosz költségvetés új motorokkal pörgetné fel a gazdaságot / Fotó: AFP

Remélhetően átmeneti a lassulás az amerikai–orosz kapcsolatokban, és ez csak Washington és Moszkva felelősségteljes hozzáállását tükrözi a világ tornyosuló problémái megoldásában. Miután Trump elnök javasolta a budapesti csúcstalálkozó elhalasztását, mindkét oldal reális és biztató nyilatkozatokat tett.

Trump: csúcstalálkozó a csúcstalálkozó kedvéért – az nem csúcstalálkozó.

Putyin: hiba lett volna felkészületlenül a budapesti csúcsra elmenni.

Alapkérdés az EU számára: hogyan finanszírozza az ukrajnai háborút? A Nyugat növeli a gazdasági nyomást Moszkvára. Brüsszelben, EU-berkekben az a fő kérdés, hogy elveszik-e az oroszoktól az ottani bankokban tárolt mintegy 300 milliárd eurónyi tartalékot, és az ebből mint fedezetből nyújtandó 140 milliárd eurós megahitelt az ukránok mire költhetik. A gazdaságukra vagy – mint Merz német kancellár szeretné – a hadseregre, a hadiiparra, a katonákra? Mindenesetre az uniós tagállamokban meglehetősen erősek az ellentétek ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és a közelmúltban tartott uniós csúcson ez nyilvánvalóvá is vált: hiába a brüsszeli szándék, Belgium nyomására végül csak egy nevetséges és végrehajthatatlan konstrukciót tudtak tető alá hozni.

Gigahitelt kapna Ukrajna, amelyet soha nem fog tudni visszafizetni

Zelenszkij elnök – egyelőre úgy tűnik – elégedett, már ami a pénzforrásokat illeti.

Most ígértek meg neki egy csillagászati hitelt, amelyet vélhetően sohasem fog tudni országa visszafizetni.

A svéd Saabbal tárgyalt 100-150 darab JAS 39-es Gripen E mintájú (a magyarországi Gripeneknél jóval modernebb változat) vadászbombázó megvásárlásáról. A gép elektronikus hadviselési (EW) eszköztára bővült, a hajtómotorja is erősebb lett és nagyobb a teherbírása, több fegyvert képes szállítani. Ám nőtt az ára is, darabja a kiegészítő alapfegyverzettel már jóval meghaladja a 100 millió dollárt. Ám ha Ukrajna megkapja a hatalmas összegű kölcsönt, annak egy töredékébe kerülhet a 100-150 darab új Gripen, ami a Saabnak vélhetően nagyobb üzlet lenne, mint az eddig kötött exportszerződések összege.