Nagy pofont kapott a forint a dollártól, szenved az OTP is – egy magyar részvénnyel lehet ma sokat keresni

Gyengén teljesített szerda délelőtt a forint, melynek nem tudott hosszabb ideig támaszt adni a jegybank tegnapi kamattartása és Varga Mihály MNB-elnök szavai , aki az infláció elleni további küzdelem fontosságáról beszélt keddi sajtótájékoztatóján.

Gyengül a forint szerda délelőtt, az OTP húzza lefelé a pesti tőzsdét / Fotó: Arkadiusz Fajer / Shutterstock

Szerdán lejtőre került a hazai fizetőeszköz, annak dacára, hogy az Erste kommentárja szerint a délelőtt közölt béradatok erőteljes júniusi dinamikáról tanúskodnak, amelyek támogathatják a háztartások fogyasztását az év második felében.

A forint ehhez képest 0,1 százalékot rontott az euróval szemben, a keresztárfolyam 396,4 forintig szaladt fel a déli harangszó előtt.

A dollárhoz képest ennél is jobban kiengedett a magyar pénz, fél százalékkal értékelődött le a zöldhasúval szemben. A váltási árfolyam 342 forintra ugrott.

A régiós devizákkal összevetve vegyesen muzsikál a forint. A lengyel zlotyt 0,2 százalékkal olcsóbban váltják, a cseh korona viszont minimálisan drágult.