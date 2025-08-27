Nagy pofont kapott a forint a dollártól, szenved az OTP is – egy magyar részvénnyel lehet ma sokat keresni

Gyengén teljesített szerda délelőtt a forint, melynek nem tudott hosszabb ideig támaszt adni a jegybank tegnapi kamattartása és Varga Mihály MNB-elnök szavai , aki az infláció elleni további küzdelem fontosságáról beszélt keddi sajtótájékoztatóján.
Szerdán lejtőre került a hazai fizetőeszköz, annak dacára, hogy az Erste kommentárja szerint a délelőtt közölt béradatok erőteljes júniusi dinamikáról tanúskodnak, amelyek támogathatják a háztartások fogyasztását az év második felében.
A forint ehhez képest 0,1 százalékot rontott az euróval szemben, a keresztárfolyam 396,4 forintig szaladt fel a déli harangszó előtt.
A dollárhoz képest ennél is jobban kiengedett a magyar pénz, fél százalékkal értékelődött le a zöldhasúval szemben. A váltási árfolyam 342 forintra ugrott.
A régiós devizákkal összevetve vegyesen muzsikál a forint. A lengyel zlotyt 0,2 százalékkal olcsóbban váltják, a cseh korona viszont minimálisan drágult.
A pesti tőzsdén a pozitív rajtot követően elfogyott a lendület, a BUX 0,1 százalékkal csúszott vissza a nap derekáig, 105 044 pontig. A részvénykosarat az OTP húzza lefelé, a bankpapír 0,8 százalékkal 30 310 forintig esett.
A többi blue chip viszont erősödik. A legjobban teljesítő Mol 0,8 százalékkal emelkedik, a Magyar Telekom kurzusa 0,2 százalékkal került feljebb, a Richter pedig 0,1 százalékos plusznál jár.
A pesti tőzsde mai sztárja egy kispapír, az Épduferr, amely kiemelkedően magas, közel 300 millió forintos forgalomban kilenc százalékkal ralizik.
Európa nyugati részén vegyes tőzsdei teljesítmények láthatóak. A frankfurti DAX 0,1 százalékkal került lejjebb, a londoni FTSE 100 ugyanakkor 0,1 százalékkal, a párizsi CAC 40 pedig 0,4 százalékkal emelkedik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.