Megszólalt Varga Mihály: ez a Magyar Nemzeti Bank válasza a kormánynak?

Nem lehet biztosra venni, de mintha finoman reagált volna Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kamatcsökkentést sürgető kijelentésére Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, aki szerint stabilitásorientált monetáris politikára van szükség.

Varga Mihály leszögezte, hogy a jegybank célja az árstabilitás / Fotó: Vémi Zoltán

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság 34. Vándorgyűlésén, Székelyudvarhelyen felszólaló jegybankelnök hangsúlyozta, hogy az árstabilitást és az infláció mérséklését csak a következetes monetáris politika tudja biztosítani, ami a háztartások és a vállalkozások számára is kiszámítható környezetet teremt.

Varga Mihály szerint az infláció letörése az egész gazdaságnak fontos

Varga Mihály beszélt arról is, hogy az egész nemzetgazdaság szempontjából kulcsfontosságú a magas infláció letörése, mivel az infláció alacsonyabb gazdasági növekedést és lassabb felzárkózást okoz, ami az egész kelet-közép-európai régiót érintő probléma. Márpedig szerinte

a világ számos országában megrekedt a dezinflációs folyamat, ráadásul a gazdasági növekedés is lassul vagy stagnál számos országban.

A jegybankelnök ezzel talán Nagy Márton kamatcsökkentést sürgető szavaira reagált, aki a héten úgy vélte, hogy a külső és a belső környezet is indokolhatja az alacsonyabb kamatokat, hiszen szerinte alacsonyabb reálkamatok mellett is elérhető az inflációs cél. A magyarországi alapkamat 6,5 százalék jelenleg.

Az éves szinten 3 százalékos drágulási ütemet kitűző célt a jegybank utoljára tavaly szeptemberben érte el, ám azóta az infláció még a 3 százalékos szint körüli 1 százalékos toleranciasávból, a 2–4 százalék közötti szintről is kilépett, így Varga Mihály szempontjából indokolt lehet a szigorúság.

Nagy Márton mielőbbi kamatcsökkentést szeretne

Csakhogy Nagy Márton nem az árstabilitás megőrzéséért felel, hanem a gazdasági növekedés felpörgetéséért, így az ő szempontjából az alacsonyabb kamatok melletti vágy is érthető. A kormány tesz is ennek érdekében a különböző kedvezményes kamatozású programok, mint az Otthon Start vagy a kedvezményes vállalkozói hitelprogramok bevezetésével.