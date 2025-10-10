Megszólalt Varga Mihály: ez a Magyar Nemzeti Bank válasza a kormánynak?

Nem lehet biztosra venni, de mintha finoman reagált volna Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kamatcsökkentést sürgető kijelentésére Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, aki szerint stabilitásorientált monetáris politikára van szükség.
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság 34. Vándorgyűlésén, Székelyudvarhelyen felszólaló jegybankelnök hangsúlyozta, hogy az árstabilitást és az infláció mérséklését csak a következetes monetáris politika tudja biztosítani, ami a háztartások és a vállalkozások számára is kiszámítható környezetet teremt.
Varga Mihály beszélt arról is, hogy az egész nemzetgazdaság szempontjából kulcsfontosságú a magas infláció letörése, mivel az infláció alacsonyabb gazdasági növekedést és lassabb felzárkózást okoz, ami az egész kelet-közép-európai régiót érintő probléma. Márpedig szerinte
a világ számos országában megrekedt a dezinflációs folyamat, ráadásul a gazdasági növekedés is lassul vagy stagnál számos országban.
A jegybankelnök ezzel talán Nagy Márton kamatcsökkentést sürgető szavaira reagált, aki a héten úgy vélte, hogy a külső és a belső környezet is indokolhatja az alacsonyabb kamatokat, hiszen szerinte alacsonyabb reálkamatok mellett is elérhető az inflációs cél. A magyarországi alapkamat 6,5 százalék jelenleg.
Az éves szinten 3 százalékos drágulási ütemet kitűző célt a jegybank utoljára tavaly szeptemberben érte el, ám azóta az infláció még a 3 százalékos szint körüli 1 százalékos toleranciasávból, a 2–4 százalék közötti szintről is kilépett, így Varga Mihály szempontjából indokolt lehet a szigorúság.
Csakhogy Nagy Márton nem az árstabilitás megőrzéséért felel, hanem a gazdasági növekedés felpörgetéséért, így az ő szempontjából az alacsonyabb kamatok melletti vágy is érthető. A kormány tesz is ennek érdekében a különböző kedvezményes kamatozású programok, mint az Otthon Start vagy a kedvezményes vállalkozói hitelprogramok bevezetésével.
Orbán Viktor miniszterelnök az Economxnek azt mondta a kamatokról, hogy nem lenne szükség kormányzati kamatkedvezményekre, ha Varga Mihály gyorsabban csökkentené az alapkamatot, hiszen akkor a vállalkozások piaci alapon is olcsó hitelhez juthatnának.
Kizárta ugyanakkor az euró bevezetését. OrbánViktor szerint azért nincs napirenden az euró bevezetése, mert az Európai Unió a dezintegráció szakaszában van.
A kormányfő ugyanakkor Varga Mihály óvatosságát és a forint stabilitásáért tett erőfeszítéseit is méltatta.
Székelyudvarhelyi beszédében Varga Mihály arról is szót ejtett, hogy megjelennek a politikai turbulenciák is a bizonytalanságok között, gátolva a fontos és szükséges programok gyors és hatékony végrehajtását, valamint leszögezte, hogy az MNB az árstabilitás elérésére és fenntartására összpontosít. A jegybankelnök szerint ugyanis az inflációs célok fenntartható elérésének egyik kulcseleme az inflációs várakozások horgonyzása.
Varga Mihály szerint az inflációs várakozások leszorításában a devizapiac stabilitásának fenntartása is kulcsfontosságú, mi pedig emlékezhetünk arra is, hogy ebben a nemzetgazdasági miniszter e heti megszólalása nem segített. A jegybankelnök szerint a jegybankok minden esetben a következetes monetáris politikával tudják elérni az inflációs várakozások horgonyzását, ezáltal magát az inflációs célt.
A jegybankelnök azt mondta, hogy ezzel a központi bankok hozzájárulhatnak a háztartások és a vállalatok óvatosságának oldódásához, illetve erősíthetik a gazdasági környezet kiszámíthatóságát, a fogyasztási és beruházási döntések tervezhetőségét.
Végezetül arra is kitért előadásában, hogy a mesterséges intelligencia a jegybankok kezében is növelheti a hatékonyságot. Véleménye szerint a a digitalizáció ezen új hulláma a termelékenységnövekedés motorja lesz a jövőben, emiatt pedig kulcskérdés, hogy megfelelő ütemben tudunk-e alkalmazkodni hozzá.
