Bezuhantak a részvénypiacok, de a tel-avivi tőzsde szárnyal – optimisták a befektetők, jót tesz Izraelnek egy gyenge Irán

Miközben a legtöbb közel-keleti ország tőzsdéi eséssel nyitották a kereskedést a hétfői napon, a tel-avivi tőzsdén az optimizmus uralkodott és felfelé indultak a részvények, ahogy a sékel is erősödni tudott a devizapiacon.

A tel-avivi tőzsde kilőtt hétfőn / Fotó: Teo K

Ezért emelkedik a tel-avivi tőzsde

Az Irán elleni amerikai–izraeli légi csapásoktól ugyanis a geopolitikai kockázat csökkenését várják a befektetők hosszabb távon, ugyanis egy meggyengült Irán növelheti Izrael biztonságát. A derűlátást az is növelheti, hogy az iráni rakéták többségét Izrael képes elfogni, még ha egy-egy támadás át is hatol az ország légvédelmén, akár polgári áldozatokat is okozva. Elemzők szerint az is optimizmusra adhat okot, hogy Donald Trump amerikai elnök akár a rezsimváltás elmaradása esetén sem szeretne elhúzódó háborút. Ugyanakkor a konfliktus tartós fennmaradása jelentős kockázattal is járhat – írja a Times of Israel.

Mindenesetre hétfő reggel

a tel-avivi tőzsde TA-125 indexe több mint 3 százalékos erősödéssel nyitott, majd az emelkedés később is folytatódott.

Noha a háború hatására a dollár is jól szerepelt és sokan menekültek az amerikai devizába, a sékel képes volt mintegy 0,3 százalékot erősödni a zöldhasúval szemben. Az izraeli befektetők tehát arra számítanak, hogy a zsidó állam megerősödve kerül ki a háborúból.

Az izraeli tőzsde szárnyalása nem új keletű, a tel-avivi tőzsde idén már közel 17 százalékot erősödött idén, míg egyéves időtávon a TA-125 index 66 százalékot drágult. Míg a háború kitörése a térség többi országában a részvénypiacok zuhanását váltotta ki, Izrael ezt el tudta kerülni. Ebben az is szerepet játszhat, hogy Izrael nem a Perzsa-öböl partján fekszik, valamint az is, hogy az iráni válaszcsapások számos másik országot is célba vettek Izrael mellett, ahol az okozott károk is jelentősebbnek bizonyultak.