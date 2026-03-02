Gyorsan átárazták a Richtert – ennek aligha van köze a háborúhoz, folytatódhat a rali

A hétvégén kirobbant közel-keleti háború miatt borús nemzetközi hangulatban közel 2 százalékot esett hétfő reggel a Richter részvényárfolyama. A magyar gyógyszergyártó vállalat befektetői egy friss céláremeléssel vigasztalódhatnak, a HSBC ugyanis optimistán látja a vállalat kilátásait a pénteken közölt, vártnál erősebb tavaly év végi eredmények és az idei vezetőségi célok tükrében.

Tíz százalék feletti hozamlehetőséget lát a HSBC a Richter részvényeiben / Fotó: György Kallus

A londoni székhelyű nagybank az eddigi 11 600-tól 13 300 forintra emelte a Richter részvényeire vonatkozó árfolyam-várakozását. A frissített célár 11 százalék feletti hozampotenciállal kecsegtet a következő egy év során, az ajánlás ennek megfelelően továbbra is vétel.

Erős teljesítmény, biztató kilátások a Richternél

A HSBC elsőként reagált az elemzőházak közül a Richter múlt pénteki gyorsjelentésére, amelyben a várakozásokat számos tekintetben meghaladó negyedik negyedéves teljesítményről, illetve a profitot leszámítva minden főbb soron rekordszintű egész éves eredményekről számolt be a gyógyszeripari vállalat.

A 2025-ös év árfolyamszűrt árbevétele 8,3 százalékkal 929 milliárd forintra nőtt,

miközben a bruttó fedezet 8,5 százalékkal 64,9 milliárd forintra,

a tisztított üzemi eredmény pedig 12,1 százalékkal 292,8 milliárd forintra nőtt.

Az adózott eredmény a negatív pénzügyi eredmény miatt 3 százalékkal maradt el a 2024-estől.

A tavalyi évre elkönyvelt 232,2 milliárd forintos nettó nyereség 1271 forintos egy részvénye jutó eredményt jelent.

A tavalyi rekorderedmények után idén magas, egy számjegyű növekedésre számít a vezetőség a gyógyszergyártási bevételek tekintetében, árfolyamszűrten. A kutatás-fejlesztési kiadások elérhetik a bevétel 11 százalékát a menedzsment iránymutatása alapján. A tisztított üzemi eredmény az árbevétellel párhuzamosan ugyancsak magas egy számjegyű mértékben nőhet 2026-ban.

A HSBC felsrófolt célára a második legmagasabb a Richtert követő bankházaké közül, egyedül a Jefferies várja ennél is magasabbra, 13 750 forintra a részvényt a következő 12 hónap során.