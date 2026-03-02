Deviza
Gyorsan átárazták a Richtert – ennek aligha van köze a háborúhoz, folytatódhat a rali

Gyorsan reagált a magyar gyógyszergyártó múlt pénteki jelentésére a HSBC. A londoni központú nagybank jelentős hozampotenciált lát a Richter részvényeiben, ezért venni kell azokat.
K. T.
2026.03.02, 11:15
Frissítve: 2026.03.02, 12:11

A hétvégén kirobbant közel-keleti háború miatt borús nemzetközi hangulatban közel 2 százalékot esett hétfő reggel a Richter részvényárfolyama. A magyar gyógyszergyártó vállalat befektetői egy friss céláremeléssel vigasztalódhatnak, a HSBC ugyanis optimistán látja a vállalat kilátásait a pénteken közölt, vártnál erősebb tavaly év végi eredmények és az idei vezetőségi célok tükrében.

Richter, célár, HSBC, részvény
Tíz százalék feletti hozamlehetőséget lát a HSBC a Richter részvényeiben / Fotó: György Kallus

A londoni székhelyű nagybank az eddigi 11 600-tól 13 300 forintra emelte a Richter részvényeire vonatkozó árfolyam-várakozását. A frissített célár 11 százalék feletti hozampotenciállal kecsegtet a következő egy év során, az ajánlás ennek megfelelően továbbra is vétel.

Erős teljesítmény, biztató kilátások a Richternél

A HSBC elsőként reagált az elemzőházak közül a Richter múlt pénteki gyorsjelentésére, amelyben a várakozásokat számos tekintetben meghaladó negyedik negyedéves teljesítményről, illetve a profitot leszámítva minden főbb soron rekordszintű egész éves eredményekről számolt be a gyógyszeripari vállalat.

  • A 2025-ös év árfolyamszűrt árbevétele 8,3 százalékkal 929 milliárd forintra nőtt, 
  • miközben a bruttó fedezet 8,5 százalékkal 64,9 milliárd forintra, 
  • a tisztított üzemi eredmény pedig 12,1 százalékkal 292,8 milliárd forintra nőtt.
  • Az adózott eredmény a negatív pénzügyi eredmény miatt 3 százalékkal maradt el a 2024-estől. 

A tavalyi évre elkönyvelt 232,2 milliárd forintos nettó nyereség 1271 forintos egy részvénye jutó eredményt jelent.

A tavalyi rekorderedmények után idén magas, egy számjegyű növekedésre számít a vezetőség a gyógyszergyártási bevételek tekintetében, árfolyamszűrten. A kutatás-fejlesztési kiadások elérhetik a bevétel 11 százalékát a menedzsment iránymutatása alapján. A tisztított üzemi eredmény az árbevétellel párhuzamosan ugyancsak magas egy számjegyű mértékben nőhet 2026-ban.

A HSBC felsrófolt célára a második legmagasabb a Richtert követő bankházaké közül, egyedül a Jefferies várja ennél is magasabbra, 13 750 forintra a részvényt a következő 12 hónap során.

Az LSEG adatbázisában szereplő elemzői célárak átlaga 12 957 forint, ami 8,5 százalékos emelkedést vetít előre.

Nyolc befektetési szolgáltató közül négy vételt, további négy pedig tartást javasol. A Richter kurzusa a hét eleji eséssel együtt is közel ötödével értékelődtek fel 2026 első két hónapjában.

