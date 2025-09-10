Aranyban koncentrálódik a befektetői vagyon

Töretlen az aranyfelhalmozás trendje a globális piacokon – derül ki a szeptember 2-án véget ért hét árupiaci változásairól készült intézményi befektetői jelentésből.
Eközben a Bloomberg Commodity Index 2,5 százalékkal került feljebb. Az energia és a nemesfémek piacán az árfolyam-emelkedést az új vásárlások mellett a short pozíciók zárása is támogatta, míg a mezőgazdasági termékek – a kukorica kivételével – gyengélkedtek.
Az intézményi befektetők számláin nőtt az energia- és nemesfémkitettség, ám shortolták a mezőgazdasági ágazatot, azon belül leginkább a szójababot és a cukrot.
A múlt szerdát megelőzően, amikor – a Reuters szerint – az OPEC+ olajkartellhez tartozó nyolc ország újabb váratlan termelésnövelésről tárgyalt, a spekulánsok az orosz kínálati zavarok miatt erős Brent nyersolajvásárlók voltak.
A nettó vételi pozíciók száma 22 százalékkal 251 ezer tételre ugrott, ami az új vételi pozíciókból és a short pozíciók zárásából adódott.
Ezzel szemben a WTI-ben – CME és ICE együttvéve – már negyedik hete összességében nettó short pozíciót tartottak.
A váratlan OPEC+ kínálatnövelési hírek kellemetlen meglepetést okoztak a Brent vásárlóinak, és 4 dolláros korrekciót hoztak az árfolyamban a hét zárására.
Az árak azóta visszapattantak a 65 dollár körüli támaszról, miután az OPEC+ megerősítette ugyan a kitermelés növeléséről szóló híreket, ám az is kiderült, hogy ennek mértéke mindössze napi 137 ezer hordó lesz.
A lépéssel felpörögnek a csoport erőfeszítései a piaci részesedés visszaszerzésére és a bevételek növelésére, miközben a mennyiségi hatás korlátozott marad, mivel Iraknak, Kazahsztánnak és az Egyesült Arab Emírségeknek teljes mértékben kompenzálniuk kell a 2024 januárja óta tartó túltermelésüket.
A nemesfémek piacán az ezüst 14 év után először törte át a 40 dolláros szintet, valamint az arany is új rekordmagasságba tört. Az ezüstnél 20 százalékkal, az aranynál 14 százalékkal növekedtek a spekulatív nettó vételi pozíciók.
A névértéket tekintve az intézményi befektetői számlákon a teljes árupiaci kitettség 47 százalékát aranyban, míg 7 százalékát ezüstben tartják.
Az arany töretlen népszerűsége rávilágít a hónapok óta tartó rali erejére, amely eddig csak kis korrekciókkal járt. A korrekciók pedig túl gyengék voltak hozzá, hogy átfogó vételi likvidálást indítsanak el, vagy hogy arra késztessék a kereskedőket: várjanak ki egy új belépési szintet.
A réz nettó vételi pozíciói 25 százalékkal emelkedtek. A kereskedők újra bekapcsolódtak a raliba. A lecsökkent volatilitás és az új belépési szintek friss érdeklődést váltottak ki az év eleji, vámok által okozott gyengébb időszak után.
A szójabab ismét az eladások és a vételi likvidálások áldozatává vált a gyenge kínai kereslet miatt, míg a kukorica a globális mezőgazdasági keresletet és kínálatot összesítő pénteki WASDE-jelentés előtti gyengébb terméskilátások miatti short-fedezésből profitált.
A búzára továbbra is nyomás nehezedik a jó globális termelési kilátások miatt. A cukorshortok ára magasan ragadt, míg a kakaó nettó hosszú pozíciója két és fél éves mélypontra esett.
