Aranyban koncentrálódik a befektetői vagyon

Töretlen az aranyfelhalmozás trendje a globális piacokon – derül ki a szeptember 2-án véget ért hét árupiaci változásairól készült intézményi befektetői jelentésből.

Aranyba vésték a 12 kínai holdévet / Fotó: CFoto via AFP

Vették az energiát és a nemesfémeket

Eközben a Bloomberg Commodity Index 2,5 százalékkal került feljebb. Az energia és a nemesfémek piacán az árfolyam-emelkedést az új vásárlások mellett a short pozíciók zárása is támogatta, míg a mezőgazdasági termékek – a kukorica kivételével – gyengélkedtek.

Az intézményi befektetők számláin nőtt az energia- és nemesfémkitettség, ám shortolták a mezőgazdasági ágazatot, azon belül leginkább a szójababot és a cukrot.

A múlt szerdát megelőzően, amikor – a Reuters szerint – az OPEC+ olajkartellhez tartozó nyolc ország újabb váratlan termelésnövelésről tárgyalt, a spekulánsok az orosz kínálati zavarok miatt erős Brent nyersolajvásárlók voltak.

A nettó vételi pozíciók száma 22 százalékkal 251 ezer tételre ugrott, ami az új vételi pozíciókból és a short pozíciók zárásából adódott.

Ezzel szemben a WTI-ben ­– CME és ICE együttvéve – már negyedik hete összességében nettó short pozíciót tartottak.

A váratlan OPEC+ kínálatnövelési hírek kellemetlen meglepetést okoztak a Brent vásárlóinak, és 4 dolláros korrekciót hoztak az árfolyamban a hét zárására.

Az árak azóta visszapattantak a 65 dollár körüli támaszról, miután az OPEC+ megerősítette ugyan a kitermelés növeléséről szóló híreket, ám az is kiderült, hogy ennek mértéke mindössze napi 137 ezer hordó lesz.

A lépéssel felpörögnek a csoport erőfeszítései a piaci részesedés visszaszerzésére és a bevételek növelésére, miközben a mennyiségi hatás korlátozott marad, mivel Iraknak, Kazahsztánnak és az Egyesült Arab Emírségeknek teljes mértékben kompenzálniuk kell a 2024 januárja óta tartó túltermelésüket.

Rekordon az arany és az ezüst

A nemesfémek piacán az ezüst 14 év után először törte át a 40 dolláros szintet, valamint az arany is új rekordmagasságba tört. Az ezüstnél 20 százalékkal, az aranynál 14 százalékkal növekedtek a spekulatív nettó vételi pozíciók.

A névértéket tekintve az intézményi befektetői számlákon a teljes árupiaci kitettség 47 százalékát aranyban, míg 7 százalékát ezüstben tartják.

Az arany töretlen népszerűsége rávilágít a hónapok óta tartó rali erejére, amely eddig csak kis korrekciókkal járt. A korrekciók pedig túl gyengék voltak hozzá, hogy átfogó vételi likvidálást indítsanak el, vagy hogy arra késztessék a kereskedőket: várjanak ki egy új belépési szintet.