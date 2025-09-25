AutoWallis: óriási a hozamlehetőség – megfejtették, miért ilyen alulértékelt a részvény

Idén sem lassít az AutoWallis, amely már számos akvizíción van túl. A pesti tőzsde autós társaságának részvényeit mától az Erste is követi, ezzel elemzői lefedettsége a legnagyobb a hazai midcap részvények között.

Folytatja a megkezdett utat az AutoWallis / Fotó: Kallus Gyorgy

Tavasszal megnyílt az első vidéki BYD-kereskedés Győrben, megnyitott a csoport első nagyhaszongépjármű-értékesítési pontja Csehországban. Az AutoWallis májusban az Xpeng kizárólagos forgalmazójává vált Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban, majd megszerezték a Nio kizárólagos forgalmazási jogait is a régióban. Augusztusban egy debreceni BYD-kereskedés megnyitását is bejelentette a társaság – sorolta a 2025-ös év eddigi jelentősebb mérföldköveit Ormosy Gábor vezérigazgató az AutoWallis csütörtök délelőtt tartott befektetői napján.

Az első félévet rekordot jelentő, 235 milliárd forint árbevétellel és nyolcmilliárd forint feletti EBITDA-val zárta az AutoWallis, amely 26 314 autót értékesített.

A cégvezető megerősítette, hogy továbbra is teljesíthetőnek látják a stratégiában kijelölt eredménycélok teljesülését.

Az autóipari trendekben nincs drámai változás Ormosy szerint, az elmúlt években folyamatosan nőtt az alternatív meghajtások részesedése, az európai trendeket régiónk is követi kisebb késéssel. A teljesen elektromos meghajtású járművek idén már 16 százalékát adják a piacnak. Az állami támogatásoknak és ösztönzőknek mindenhol nagy szerepe van ebben. Az AutoWallis a képviselt márkák diverzifikációjával ennek az átalakulásnak is nyertese tud lenni – hangsúlyozta Ormosy Gábor.

A vezérigazgató szerint a társaság árfolyama az iparág kedvezőtlen megítélése miatt oldalazik, amit a hazai részvények alacsony értékeltsége is tetéz, ám azok számára, akik hisznek a régiós autóipari szektorban, az AutoWallis régiós fókuszú és diverzifikált portfóliója jó befektetést jelenthet.

Erste: 30 százalékkal ralizhat az AutoWallis

Osztja ezt a véleményt Nagy András, az Erste részvényelemzője is. A bankház 202 forintos célárral és vételi ajánlással kezdte meg az AutoWallis követését szerdán, ami 30 százalékos árfolyamralit vetíthet előre. A pesti tőzsde autós társaságát immár négy elemzőház követi.

Nagy András szerint az AutoWallis egyik nagy erőssége, hogy 28 márkát forgalmaz, ami már a jól diverzifikált portfóliónak tekinthető, és hogy nyitott további új márkákra is. A diverzifikáció földrajzilag is megvan.

A magyar vállalatcsoport mellett szól többrétű kiszolgálási modellje is, amely az autót birtokolni kívánó vásárlók igényeinek kiszolgálása mellett a lízinget és a járműkölcsönzést és a mobilitási szolgáltatásokat is lefedi.