AutoWallis: óriási a hozamlehetőség – megfejtették, miért ilyen alulértékelt a részvény

Idén sem lassít az AutoWallis, amely már számos akvizíción van túl. A pesti tőzsde autós társaságának részvényeit mától az Erste is követi, ezzel elemzői lefedettsége a legnagyobb a hazai midcap részvények között.
Tavasszal megnyílt az első vidéki BYD-kereskedés Győrben, megnyitott a csoport első nagyhaszongépjármű-értékesítési pontja Csehországban. Az AutoWallis májusban az Xpeng kizárólagos forgalmazójává vált Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban, majd megszerezték a Nio kizárólagos forgalmazási jogait is a régióban. Augusztusban egy debreceni BYD-kereskedés megnyitását is bejelentette a társaság – sorolta a 2025-ös év eddigi jelentősebb mérföldköveit Ormosy Gábor vezérigazgató az AutoWallis csütörtök délelőtt tartott befektetői napján.
Az első félévet rekordot jelentő, 235 milliárd forint árbevétellel és nyolcmilliárd forint feletti EBITDA-val zárta az AutoWallis, amely 26 314 autót értékesített.
A cégvezető megerősítette, hogy továbbra is teljesíthetőnek látják a stratégiában kijelölt eredménycélok teljesülését.
Az autóipari trendekben nincs drámai változás Ormosy szerint, az elmúlt években folyamatosan nőtt az alternatív meghajtások részesedése, az európai trendeket régiónk is követi kisebb késéssel. A teljesen elektromos meghajtású járművek idén már 16 százalékát adják a piacnak. Az állami támogatásoknak és ösztönzőknek mindenhol nagy szerepe van ebben. Az AutoWallis a képviselt márkák diverzifikációjával ennek az átalakulásnak is nyertese tud lenni – hangsúlyozta Ormosy Gábor.
A vezérigazgató szerint a társaság árfolyama az iparág kedvezőtlen megítélése miatt oldalazik, amit a hazai részvények alacsony értékeltsége is tetéz, ám azok számára, akik hisznek a régiós autóipari szektorban, az AutoWallis régiós fókuszú és diverzifikált portfóliója jó befektetést jelenthet.
Osztja ezt a véleményt Nagy András, az Erste részvényelemzője is. A bankház 202 forintos célárral és vételi ajánlással kezdte meg az AutoWallis követését szerdán, ami 30 százalékos árfolyamralit vetíthet előre. A pesti tőzsde autós társaságát immár négy elemzőház követi.
Nagy András szerint az AutoWallis egyik nagy erőssége, hogy 28 márkát forgalmaz, ami már a jól diverzifikált portfóliónak tekinthető, és hogy nyitott további új márkákra is. A diverzifikáció földrajzilag is megvan.
A magyar vállalatcsoport mellett szól többrétű kiszolgálási modellje is, amely az autót birtokolni kívánó vásárlók igényeinek kiszolgálása mellett a lízinget és a járműkölcsönzést és a mobilitási szolgáltatásokat is lefedi.
Az autó-kiskereskedelemben egyre meghatározóbb trend a konszolidáció, ami akvizíciós lehetőségeket teremt belföldön és külföldön egyaránt, az Erste konzervatív modellje ugyanakkor csak az organikus növekedéssel számol.
Az Erste árbevétel tekintetében 571 milliárd forint elérését tartja reálisnak 2028-ra, ami mintegy negyedével kisebb a menedzsment 750 milliárdos céljánál. EBITDA tekintetében 27 milliárd forint feletti tételt jelez előre az Erste, ami ugyancsak óvatosabb az AutoWallis saját várakozásánál.
Az Erste elemzője úgy véli, az AutoWallis értékeltsége nagyjából megfelel a szektortársakénak, az autóipari cégek felértékelődése önmagában katalizátora lehet a magyar társaság felértékelődésének is.
Ez 30-35 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a jelenlegi szintről. A négy befektetési szolgáltató között teljes a konszenzus, vételre ajánlott a részvény.
Az esetleges jövőbeli akvizíciók hatását nem építette be vállalatértékelési modelljébe a Concorde sem – mondta el az elemzői kerekasztalon Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője.
Nehéz megítélni kívülről, hogy a menedzsment milyen beruházásokat szeretne végrehajtani, és az sem mindegy, hogy a felvásárlásokat milyen forrásból finanszírozza a társaság – hangsúlyozta Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője.
A menedzsment tudta hozni az elmúlt években az általa kitűzött célokat. Amilyen utat végigjárt az AutoWallis, furcsa, hogy jelenleg ennyire alulértékelt az AutoWallis – hangsúlyozta Sándor Dávid, az OTP Global Markets vezető befektetési stratégája.
Miró József, az Erste vezető elemzője ennek lehetséges okaként az iparággal kapcsolatos nagyobb bizonytalanságokat, és az ebből adódó kockázatokat említette. Ilyen például, hogy a számos kínai autógyártó közül végül melyek maradnak talpon.
Sándor Dávid szerint a hazai midcap-jelenség is közrejátszik a jelenlegi alulértékeltségben. A BUX index 92 százalékát a négy nagy társaság részvényei adják, az intézményi befektetők sem tudnak nagyobb tőkét allokálni a közepes méretű cégekbe, melyek likviditása is sokkal szűkebb. Ebből a szempontból az akvizíciók és a méretbeli növekedés is kedvező irány.
Bukta Gábor szerint a hazai alapkezelői szektor kinőtte a magyar részvénypiacot, már nem tudja megtenni gy magyar portfóliómenedzser, hogy kisebb, illikvid magyar részvényeket vásárol. Ez már nemcsak a hazai midcapeket érinti, hanem ebből a szempontból már a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is bajban van.
A Concorde szakértője szerint az autóipar iránti általános, kedvezőtlen szentiment fordulása hozhat javulást az AutoWallis megítéléseben is, ez pedig a likviditást is javíthatja. A lakossági fogyasztás élénkülése, az infláció mérséklődése szintén kedvező fordulatot hozhat a hazai és a régiós autópiacon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.