Befektetés: alig győzik önteni bele a pénzt, jól járt, aki ilyen eszközt választott nyár végén

Csúcsra ért a nyár végére a tőzsdén kereskedett alapok vagyona Európában. A kontinens ETF-jeiben már több mint 2300 milliárd euró befektetés fial, idén az értékesítési rekord is megdőlhet.
K. T.
2025.09.22., 15:32
Fotó: Shutterstock

Csúcsra futott a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) európai összvagyona a nyár végén, a jól diverzifikált és költséghatékony befektetésekben már több mint 2300 milliárd eurót fialtattak a kontinens megtakarítói augusztus végén – derül ki az LSEG Lipper friss adataiból.

befektetés, ETF, tőzsdén kereskedett alapok, részvény
Csúcsra ért a kedvelt befektetés, a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) európai vagyona / Fotó: Shutterstock

Az európai ETF-vagyon 1,3 százalékkal 2315,4 milliárd euróra emelkedett az utolsó nyári hónap során, ezzel történelmi rekordot döntött az eszközkategória. A 30,4 milliárd eurós bővülésből java részt a megtakarítók vették ki a részüket, akik bőséges, 25 milliárd eurónyi összeget fektettek ilyen termékekbe. A piaci hozamok is kedvezően alakultak, közel 5,5 milliárd euróval gyarapítva a portfóliók értékét. 

Ezeket a befektetéseket keresték az európaiak a nyár végén

A tekintélyes, ám az amerikai ETF-piacénak csupán a tizedére rúgó augusztusi tőkebeáramláson belül 

a legkeresettebbnek a részvény ETF-ek bizonyultak 17,2 milliárd eurós nettó értékesítéssel. 

  • A kötvényes eszközök 5,6 milliárd eurónyi tőkét vonzottak be, 
  • a pénzpiaci ETF-ekből pedig további 1,8 milliárd eurót vásároltak. 
  • Az árupiaci termékekbe 300 millió eurót, 
  • a vegyes és az alternatív ETF-ekbe pedig 100-100 millió eurót fektettek az ügyfelek.

Az augusztusi emelkedésnek köszönhetően az alternatív és az árupiaci ETF-eken kívül az összes többi termékkategória vagyona új csúcsot ért el.

A főbb kategóriák mögé is benézve a tengerentúli eszközök dominanciája látható. Mind közül a legnépszerűbb terméktípusnak az amerikai részvény ETF-ek voltak, melyekből 6,7 milliárd eurónyit értékesítettek a forgalmazók. A globális részvénykitettséget adó ETF-ekből 6,4 milliárd euróra mutatkozott kereslet. A harmadik legkeresettebb termék a dolláros pénzpiaci alapok voltak, 1,1 milliárdos beérkező megtakarítással.

A pólus végén a befektetők 400 millió eurót váltottak vissza rövid lejáratú amerikai állampapírokba fektető ETF-jeikből, globális, euróban jegyzett kötvény ETF-ekből pedig 200 millió euróval csökkentették kitettségüket.

Idén inden rekordot túlszárnyalhat az európai ETF-piac

A befektetési szolgáltatók versenyét a nyár végén is utcahosszal nyerte a globális piacvezető iShares. A tengerentúli BlackRockhoz tartozó ETF-szolgáltatónál bő kilenc milliárd eurót fektettek be a megtakarítók, míg a második helyre befutó német Xtrackers 2,8 milliárd eurónyi ügyfélpénzt csatornázott be. A harmadik legnépszerűbb szolgáltató az SPDR volt 2,4 milliárd eurós tőkebeáramlással.

Az idei első nyolc hónap során 204,7 milliárd euró friss befektetés érkezett az európai ETF-ekbe. A pénzbeáramlás 2025 egészében elérheti 300-320 milliárd eurót is az LSEG Lipper becslése alapján, ami minden korábbinál nagyobb tőkeinjekciót jelentene a szektor számára.

