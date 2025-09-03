Hatalmas pofonba szaladt bele a BlackRock, a holland nyugdíjasok példát statuáltak

Nem voltak szívbajosak a holland nyugdíjasok, szemrebbenés nélkül kirúgták a világ legnagyobb vagyonkezelőjét a 290 milliárd dollár összértékű megtakarítással rendelkező Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) nyugdíjalap fialtatásával megbízott cégek köréből. Az ok: az amerikai BlackRock vagyonkezelőre bízott 17 milliárd dollárjukat olyan társaságokba (is) befektették, amelyek a klímavédelmet és a fenntarthatóságot úri huncutságnak tartják, s ebben január 20-a, Donald Trump elnöki beiktatásával megerősítést nyertek.

A BlackRock nem a kisemberek nagy barátja, a vagyonkezelő több ügyben is kihúzta a gyufát /Fotó: Hans Lucas via AFP

A klímaszkeptikus elnök a zöldátállást mereven ellenzi, az olajlobbi embereként a fosszilis energiahordozók kiaknázásában és fokozott használatában érdekelt. Kilépett számos nemzetközi klímavédelmi egyezményből együttműködésből, továbbá leállíttatta a megújuló energiatermelést szolgáló beruházásokat, ami miatt például a piacvezető szélerőműpark-építő dán Orsted irgalmatlan tőkeemelésre kényszerül, hogy pótolja a megbénított projektjeiből fakadó veszteségeit.

Kritizálták a BlackRock befektetési politikáját

Trump ámokfutását eleinte hüledezve nézték a holland nyugdíjalapoknál, aztán a társadalmi nyomás akkora lett, hogy elfogyott a türelem és lépésre szánták el magukat.

A PFZW például egy új befektetési stratégia kidolgozásával reagált, amelyben

a pénzügyi teljesítményt,

a kockázatot

és a fenntarthatóságot

egyenlő súllyal mérlegelik a teljes portfólión belül – közölte az alap vezetése a Bloomberggel. A második legnagyobb holland nyugdíjalapnak számító PFZW nem is az első volt a sorban, amely elégedetlenségének adott hangot általában a laza elvek mentén dolgozó az amerikai vagyonkezelőkkel szemben, akik a Fehér Ház nettó zéró kibocsátási klímapolitikáját hamar magukévá tették. Egy másik holland nyugdíjkezelő, a PME, már korábban jelezte, hogy felülvizsgálja a BlackRockkal kötött, mintegy 6 milliárd dollár értékű vagyonkezelési megbízását.

Nagy üzletnek mondhat búcsút a BlackRock

A holland nyugdíjalapokra egy helyi nonprofit szervezet, a Fossil Free Netherlands nyomást gyakorolt, hogy szakítsanak a BlackRockkal. A Break with BlackRock kezdeményezésük keretében magukat a nyugdíjasokat szólították fel, hogy a fejezzék ki elégedetlenségüket nyugdíjalapjaik kezelőinél, és amint a példa mutatja, sikerrel jártak. A PFZW 58 milliárd dollár értékű részvényportfólióját ezután

a Robeco,

a Man Numeric,

az Acadian,

a Lazard,

a Schroders,

az M&G,

az UBS

és a PGGM

fogja kezelni. Ahogy a lista is érzékelteti, a BlackRock által megforgatott 17 milliárd dolláros tétel kiugró volt a teljes részvényportfólióhoz viszonyítva. Eközben maga a BlackRock előszeretettel nevezi magát a fenntartható jövőt szolgáló befektetések globális vezetőjének. Mostani kiebrudalásuk a gyakorlatban azt jelenti, hogy

a BlackRock nemcsak pénzt, hanem bizalmat is veszít, ami sokkal nagyobb gond

lehet hosszabb távon, mert más ügyfelek is elgondolkodhatnak azon, hogy váltanak.