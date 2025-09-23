Deviza
befektetés
kispapír
megújuló energia
tőzsde

Kedvező beszállási pontokra szánkázott a zöldpapír

Csúnyán beadták ma az Alteót. Ám a mostani árszinteken már 38 százalékos prémiumot ígér az MBH szeptember elején publikált célára 12 havi horizonton.
Faragó József
2025.09.23, 18:39

Élénk forgalommal csúszott lejtőre az Alteo. A megújuló energiával és hulladékfeldolgozással is foglalkozó társaság az áprilisi tőzsdei vihar óta nem tudott magához térni, pedig a tőzsdék azóta szépen felépültek. Ma újabb eladási hullám tornyosult a kispapír piacán. Bár az MBH célára alapján ígéretes befektetés.

befektetés
A mostani árakon egyre vonzóbb befektetés / Fotó: Lakatos Péter

Idei mélypontja közelébe süllyedt 

Közel 50 milliós forgalommal 5 százaléknál is többet szánkázott az Alteo. Amire aligha kínál magyarázatot, hogy a társaság gazdasági vezérigazgató-helyettese kitárazott közel 10 ezer darabot a részvénypakettjéből. Míg a szeptember elején közzétett gyorsjelentés nyomán indult 9 százalékos eladási hullám már lecsengett. 

Feltűnő, hogy az elmúlt hetekben 

a kurzus a jó hírekre sem reagált.  

Hiába közölt szeptember 11-én kedvező hírt a palackvisszaváltásról a társaság, a kurzus az elmúlt másfél hétben is tovább csordogált. Pedig az Alteo csoport megháromszorozza DRS hulladékfeldolgozási kapacitását két új, automatizált gépsorral, melyeket várhatóan 2026 első negyedévében adnak majd át. A két újabb beruházás révén Kelet-Magyarország és Budapest régió kötelező visszaváltási rendszeréből származó fém italosdoboz és PET-palack hulladék jelentős részét a FE-Group Invest Zrt., az Alteo leányvállalata kezeli majd. 

Az árfolyam ma 4300 forintig süllyedt,

 ilyen mély szinteken utoljára januárban járt a kurzus.

 

ALTEO részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
ALTEO részvény17:20:00
Árfolyam: 4,490 HUF 0 / -2.39 %
Forgalom: 52,538,270 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Borús kilátásokkal is jó befektetés

A hónap elején tette közzé a BÉT piacfejlesztési programja által támogatott elemzését az MBH. Debreczeni Csaba senior tőkepiaci elemző 12 havi horizonton 5972 forintos célárral vételre ajánlotta a részvényt. A korábbi célár 6143 forint volt. 

A mostani árszinteken azonban még a visszavágott célár is 38 százalékos felértékelődést jelentene.  

A szeptember elején közzétett féléves gyorsjelentésben az EBITDA 19 százalékos csökkenéséről számolt be a társaság a bevétel 10 százalékos növekedése mellett, de az elemző jelentős kockázatot azonosított: az üzleti környezet az utóbbi hónapokban kevésbé kedvezővé vált az erősödő verseny miatt, ami a marzsok tartós nyomás alá kerülését vetíti előre. A pénzügyi modell szempontjából ez azt jelenti, hogy a nem megújuló hő- és villamosenergia-termelés és -menedzsment szegmens EBITDA-ja várhatóan alacsonyabb szinten realizálódik. További kockázat, hogy a közműszektor – így az áramtermelés is – erősen szabályozott, ezért a szabályozói döntések kedvezőtlen irányú változása tovább szűkítheti a marzsokat. 

