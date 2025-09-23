Kedvező beszállási pontokra szánkázott a zöldpapír

Élénk forgalommal csúszott lejtőre az Alteo. A megújuló energiával és hulladékfeldolgozással is foglalkozó társaság az áprilisi tőzsdei vihar óta nem tudott magához térni, pedig a tőzsdék azóta szépen felépültek. Ma újabb eladási hullám tornyosult a kispapír piacán. Bár az MBH célára alapján ígéretes befektetés.
Közel 50 milliós forgalommal 5 százaléknál is többet szánkázott az Alteo. Amire aligha kínál magyarázatot, hogy a társaság gazdasági vezérigazgató-helyettese kitárazott közel 10 ezer darabot a részvénypakettjéből. Míg a szeptember elején közzétett gyorsjelentés nyomán indult 9 százalékos eladási hullám már lecsengett.
Feltűnő, hogy az elmúlt hetekben
a kurzus a jó hírekre sem reagált.
Hiába közölt szeptember 11-én kedvező hírt a palackvisszaváltásról a társaság, a kurzus az elmúlt másfél hétben is tovább csordogált. Pedig az Alteo csoport megháromszorozza DRS hulladékfeldolgozási kapacitását két új, automatizált gépsorral, melyeket várhatóan 2026 első negyedévében adnak majd át. A két újabb beruházás révén Kelet-Magyarország és Budapest régió kötelező visszaváltási rendszeréből származó fém italosdoboz és PET-palack hulladék jelentős részét a FE-Group Invest Zrt., az Alteo leányvállalata kezeli majd.
Az árfolyam ma 4300 forintig süllyedt,
ilyen mély szinteken utoljára januárban járt a kurzus.
A hónap elején tette közzé a BÉT piacfejlesztési programja által támogatott elemzését az MBH. Debreczeni Csaba senior tőkepiaci elemző 12 havi horizonton 5972 forintos célárral vételre ajánlotta a részvényt. A korábbi célár 6143 forint volt.
A mostani árszinteken azonban még a visszavágott célár is 38 százalékos felértékelődést jelentene.
A szeptember elején közzétett féléves gyorsjelentésben az EBITDA 19 százalékos csökkenéséről számolt be a társaság a bevétel 10 százalékos növekedése mellett, de az elemző jelentős kockázatot azonosított: az üzleti környezet az utóbbi hónapokban kevésbé kedvezővé vált az erősödő verseny miatt, ami a marzsok tartós nyomás alá kerülését vetíti előre. A pénzügyi modell szempontjából ez azt jelenti, hogy a nem megújuló hő- és villamosenergia-termelés és -menedzsment szegmens EBITDA-ja várhatóan alacsonyabb szinten realizálódik. További kockázat, hogy a közműszektor – így az áramtermelés is – erősen szabályozott, ezért a szabályozói döntések kedvezőtlen irányú változása tovább szűkítheti a marzsokat.
