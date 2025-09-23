Kedvező beszállási pontokra szánkázott a zöldpapír

Élénk forgalommal csúszott lejtőre az Alteo. A megújuló energiával és hulladékfeldolgozással is foglalkozó társaság az áprilisi tőzsdei vihar óta nem tudott magához térni, pedig a tőzsdék azóta szépen felépültek. Ma újabb eladási hullám tornyosult a kispapír piacán. Bár az MBH célára alapján ígéretes befektetés.

A mostani árakon egyre vonzóbb befektetés / Fotó: Lakatos Péter

Idei mélypontja közelébe süllyedt

Közel 50 milliós forgalommal 5 százaléknál is többet szánkázott az Alteo. Amire aligha kínál magyarázatot, hogy a társaság gazdasági vezérigazgató-helyettese kitárazott közel 10 ezer darabot a részvénypakettjéből. Míg a szeptember elején közzétett gyorsjelentés nyomán indult 9 százalékos eladási hullám már lecsengett.

Feltűnő, hogy az elmúlt hetekben

a kurzus a jó hírekre sem reagált.

Hiába közölt szeptember 11-én kedvező hírt a palackvisszaváltásról a társaság, a kurzus az elmúlt másfél hétben is tovább csordogált. Pedig az Alteo csoport megháromszorozza DRS hulladékfeldolgozási kapacitását két új, automatizált gépsorral, melyeket várhatóan 2026 első negyedévében adnak majd át. A két újabb beruházás révén Kelet-Magyarország és Budapest régió kötelező visszaváltási rendszeréből származó fém italosdoboz és PET-palack hulladék jelentős részét a FE-Group Invest Zrt., az Alteo leányvállalata kezeli majd.

Az árfolyam ma 4300 forintig süllyedt,