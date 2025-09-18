Deviza
Duna House
kibertámadás
Otthon Start Program
tőzsde
veszteség

Példátlan kibertámadás érte a legnagyobb magyarországi ingatlanközvetítőt - hatalmas a kár, teljes a bizonytalanság

Internetes bűnözők áldozatává vált a magyar ingatlanközvetítő csoport. A Duna House lengyel leánycégeinél legfeljebb 150 millió forintos veszteséget okozhat a kibertámadás.
VG
2025.09.18., 08:45

Kifinomult, csalárd kibertámadás célpontjává vált a Duna House – ezt az ingatlanközvetítő társaság maga jelentette be a pesti tőzsde honlapján. 

Duna Huse, kibertámadás, csalás
Kibertámadás érte a Duna House lengyel leánycégeit, az internetes csalás 150 milliós veszteséget okozhat / Fotó: Vémi Zoltán

A Magyarország mellett Olaszországban, Lengyelországban és Csehországban tevékenykedő ingatlanközvetítő csoport az eset észlelését követően azonnal megkezdte a szükséges lépések megtételét az incidens kivizsgálására és kezelésére, hogy biztosítsa a csoportszintű informatikai és pénzügyi ellenőrzési környezet integritását, felülvizsgálja szabályzatait és eljárásait azok megerősítése érdekében, valamint minimalizálja a várható veszteségeket. 

A támadás legfeljebb 150 millió forintos adózás utáni veszteséget okozhat a lengyel leányvállalatoknál. 

A Duna House jelentős erőfeszítéseket tesz banki partnerein, magyar és külföldi hatóságokon keresztül a károk minimalizálása érdekében, ám ennek sikeressége bizonytalan. 

Jelenleg úgy látszik, hogy az incidens nem érintett semmilyen ügyfél-, beszállítói vagy munkatársi információt vagy adatot. A csoport erős mérleggel rendelkezik, több mint 9 milliárd forint rendelkezésre álló likviditáshoz fér hozzá, és továbbra is erős cash flow-t generál működéséből. 

A csoport rendkívül komolyan veszi a pénzügyi ellenőrzéseket és az informatikai biztonságot, és jelenleg csoportszintű felülvizsgálatot végez az összes rendszer és folyamat tekintetében a jövőbeni stabilabb üzletmenet biztosítása érdekében. A Duna House szükség szerint további frissítéseket fog közzétenni az üggyel kapcsolatban. 

DUNAHOUSE részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
DUNAHOUSE részvény10:24:32
Árfolyam: 1,100 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 2,775,050 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Duna House  tavaly 10,84 milliárd forint árbevételt ért el Lengyelországban, 47 százalékos növekedést követően. A lengyel leánycégek közel félmilliárd forinttal járultak hozzá a csoportszintű EBIDA-hoz, a lengyel üzletág működési eredménye 6 százalékkal, 215 millió forintra mérséklődött.

Lengyelország a bevételek alapján a második, az eredmény tekintetében pedig a harmadik legnagyobb piaca volt a magyar ingatlanközvetítő csoportnak.

A Duna House részvényei idén 16 százalékkal drágultak a Budapesti Értéktőzsdén. Az ingatlanközvetítő társaság papírjainak az Otthon Start program indulása adott újabb lendületet.

